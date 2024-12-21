Компания Tesla отзывает 694 304 автомобилей в США из-за неисправностей в системе контроля давления в шинах (TPMS). Во время движения индикатор TPMS не срабатывает, что лишает водителей возможности своевременно обнаружить низкое давление и увеличивает риск аварии.

Tesla сообщила, что неисправности, касающиеся некоторых моделей автомобилей, таких как Model 3, Model Y и Cybertruck, будут устранены с помощью беспроводного обновления программного обеспечения. Согласно информации от компании BizzyCar, которая занимается отзывами автомобилей, на долю Tesla пришлось 21% всех отзывов в США за первые три квартала года. При этом большая часть проблем с автомобилями компании обычно устраняется именно через такие программные обновления.

До этого Tesla отозвала 1,8 млн автомобилей из-за проблемы с не зафиксированным капотом, который мог полностью открыться во время движения, увеличивая риск возникновения аварийных ситуаций.

В феврале, компания также отозвала почти 2,2 млн автомобилей в США, поскольку предупреждающие индикаторы на приборной панели оказались недостаточно крупными. Размер шрифта на индикаторах торможения, парковки и антиблокировочной системы тормозов был меньше, чем требуется по федеральным стандартам безопасности.

В декабре на производителя электромобилей подала в суд семья мужчины, который погиб в результате ДТП в 2023 году. Согласно иску, всему виной «мошенническое введение в заблуждение» технологии Autopilot. В настоящее время в производстве находится еще как минимум 15 дел по аналогичным искам, связанным с инцидентами Tesla.