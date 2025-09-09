Компания Tesla сделала первый шаг к выходу на быстрорастущий рынок человекоподобных роботов Китая, запустив новый официальный аккаунт TeslaAI в популярной китайской социальной сети Weibo. Этот шаг рассматривается аналитиками как подготовка к продвижению своих роботов Optimus в стране.

На китайском рынке Tesla придется столкнуться с высокой конкуренцией с множеством сильных игроков. Но у компании будет серьезное преимущество — мощный бренд и хорошая репутация в области ИИ и автономных технологий. Новый аккаунт будет демонстрировать не только роботов, но и достижения в области автопилота и суперкомпьютеров.

Первые публикации в аккаунте, который быстро набрал более 12 тыс. подписчиков, были посвящены Optimus, включая тизер модели в золотом цвете и видео, где робот готовит попкорн. Это говорит о намерении Tesla позиционировать дроида не только как промышленного, но и как потенциально бытового помощника.

Этот шаг соответствует глобальной стратегии Илона Маска, который недавно заявил, что 80% будущей стоимости Tesla будет приходиться именно на роботов. Компания планирует инвестировать в эту отрасль огромные средства, а предложенный Маску пакет вознаграждения на $1 трлн частично зависит от производства миллиона роботов Optimus в течение следующего десятилетия.

Рынок робототехники Китая, по прогнозам Morgan Stanley, вырастет с $47 млрд в 2024-м до $108 млрд к 2028 году. Запуск аккаунта в Weibo — это продуманный маркетинговый ход, который позволяет Tesla «прощупать почву» и начать формировать спрос на своих роботов в самой перспективной стране для этой технологии.