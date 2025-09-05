Илон Маск заявил, что 80% долгосрочной оценки компании будет приходиться на гуманоидных роботов Optimus, а не на ее основной бизнес — электромобили. Это смелое утверждение стало частью «Мастер-плана. Часть IV» компании, который фокусируется на робототехнике и ИИ как на ключевых направлениях развития.

Prometheus/Unsplash

В последнее время Tesla столкнулась с падением мировых поставок электромобилей, которые в первой половине 2025 года сократились примерно на 13%. В ответ на эти вызовы Маск делает стратегический разворот в сторону робототехники, превращая проект Optimus из экспериментального в центральный элемент своей бизнес-империи.

Маск планирует развернуть «тысячи» роботов Optimus на заводах Tesla уже к концу этого года, а к 2030 году выйти на годовое производство в 1 млн единиц. Оценочная стоимость каждого робота составит от $20 тыс. до $30 тыс. Этот амбициозный план уже нашел отклик у инвесторов: после заявления акции Tesla показали небольшой рост.

Поддержку видению Маска выразил и генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, который высоко оценил инициативы Tesla в области ИИ. Аналитики из UBS, Wedbush и Cantor Fitzgerald также выразили оптимизм, несмотря на текущие фундаментальные слабости компании, указывая на огромный потенциал роботакси и будущих версий Optimus.

Однако не все разделяют этот оптимизм. Скептики считают, что фокус на роботах может быть попыткой отвлечь внимание от структурных проблем в автомобильном бизнесе. Кроме того, остается открытым ключевой вопрос: как Tesla будет монетизировать своих роботов? Без четкой коммерческой стратегии уверенность инвесторов может ослабнуть.

