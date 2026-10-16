Tesla представила второе поколение Roadster с двигателями SpaceX. Глава компании Илон Маск показал автомобиль на мероприятии близ Уэйко в Техасе 15 октября. Серийное производство он назначил на 2028 год. Цена новинки неизвестна, но компания уже принимает предоплату: $50 тыс. за версию Performance и $250 тыс. за комплектацию Thrust.

Tesla

В ходе демонстрации автомобиль с помощью вентиляторов и реактивных двигателей поднялся по перевернутой рампе, развернулся и мягко опустился на асфальт. Затем он перелетел в движении через Cybercab, Cybertruck, Tesla Semi, Model Y и Model 3.

По словам вице-президента по инженерии Ларса Моравы, система использует 10 двигателей, подключенных к баллонам с 600 литрами сжатого воздуха, а запас можно пополнять. Tesla заявила, что новый Roadster разгоняется до 100 км/ч за секунду.

Автомобиль будет доступен в трех комплектациях. Performance рассчитан на обычных дорог и повседневных поездок, имеет два места и активную аэродинамику. Thrust предназначен для гонок, двухместный, с задними газовыми двигателями.

Rocket рассчитан на полеты, одноместный, с 10 двигателями вокруг кузова. Версия Rocket продается только по приглашениям. Для всех вариантов заявлены запас хода около 480 км и скорость свыше 370 км/ч.

Tesla

Дизайн изменился: кузов белого цвета получил угловатые формы, напоминающие Lamborghini и Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде. Tesla сообщила, что вдохновлялась разведывательным самолетом SR-71 и истребителем F-35.

Перед выходом модели Tesla предстоит решить вопросы, связанные с безопасностью. Весной на подкасте Илон Маск заявил, что если главная цель человека в безопасности при езде, то Roadster покупать не стоит, хотя компания будет стремиться к тому, чтобы никто не разбился в этой машине.

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Roadster второго поколения впервые показали в 2017 году, в конце презентации грузовика Tesla Semi. Тогда заказчики вносили предоплату в $50 тыс., а часть заплатила по $250 тыс. за одну из 1 тыс. версий Founders Series. С тех пор Маск переносил выпуск в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах. Позднее он обещал показать машину до конца 2025 года, затем назначил презентацию на 1 апреля 2026 года, а попытка провести ее 1 октября сорвалась из-за непогоды.

Tesla

Задержки вызвали критику у заказчиков. Блогер Маркес Браунли написал, что компания пообещала автомобиль массой более 1,8 тонны, способный делать сальто и разгоняться до 370 км в час, и спросил, не шутка ли это. Сам Маск говорил, что Roadster мало повлияет на выручку компании и нужен больше для имиджа. Он также допустил попытку прыжка через каньон Снейк-Ривер, где Ивел Книвел когда-то пытался пролететь на ракете с паровым двигателем.

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