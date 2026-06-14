Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью CNBC допустила возможное слияние космической компании с Tesla, заметив, что объединение «могло бы немного упростить жизнь Илону».

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Рыночная капитализация Tesla на момент публикации составляет около $1,52 трлн. Илон Маск, возглавляющий обе компании, последовательно позиционирует Tesla как ИИ- и робототехническую компанию, хотя основная часть выручки по-прежнему формируется за счет продаж электромобилей. Аналитики давно рассматривают возможное слияние с SpaceX как структурный шаг к реализации этого позиционирования.

Косвенным свидетельством подготовки к сделке служит правка, внесенная SpaceX в регистрационный документ S-1 накануне выхода на биржу. В раздел факторов риска добавлена фраза: «Мы можем выпустить значительный объем акций в связи с будущими транзакциями» — стандартное предупреждение об угрозе размытия доли инвесторов. Подобная оговорка избыточна для небольших сделок, что позволяет наблюдателям расценивать ее как сигнал о подготовке крупного поглощения или слияния.

Логика консолидации активов Маска прослеживается уже несколько лет. В этом году SpaceX поглотила ИИ-компанию xAI, а годом ранее xAI приобрела социальную сеть X в рамках сделки, оплаченной акциями. Таким образом, Маск методично стягивает разрозненные активы своего портфеля под единый корпоративный зонт, и Tesla остается крупнейшим из независимо торгуемых элементов этой конструкции.

Слияние, если оно состоится, затронет несколько регуляторных периметров. Tesla является публичной компанией, ее акционеры должны будут одобрить сделку, а регуляторы — оценить условия применительно к антимонопольному законодательству. Прецедент со слиянием SpaceX и xAI показал, что юридические и налоговые сложности разрешимы при достаточной политической воле и готовности к акционерному разводнению.

Для инвесторов, зашедших в SpaceX в ходе IPO, включение предупреждения об эмиссии в S-1 несет конкретный смысл: при крупной сделке с расчётом акциями их доля может существенно сократиться. Рынок пока оценивает этот риск сдержанно — акции SpaceX завершили первый торговый день ростом, что отражает уверенность инвесторов в долгосрочной стоимости объединенного периметра активов Маска.

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