Рыночная капитализация компании Tesla сократилась на $380 млрд в 2025 году, что стало крупнейшим падением среди ведущих мировых компаний, сообщает Reuters. Причинами стали снижение спроса на электромобили, политические скандалы и конфликт главы компании с президентом США.

Фото: Unsplash

Акции Tesla упали на 14,3% в четверг, 5 июня, после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями генерального директора Tesla Илона Маска. Таким образом, капитализация компании за один день снизилась на $150 млрд.

Перепалка между бизнесменом и политиком велась в социальных сетях. Трамп писал обвинения в адрес Маска в своей соцсети Truth Social, а Маск — в соцсети X, которая принадлежит его компании xAI. Она последовала за резкой критикой Маском на платформе X налогового и бюджетного законопроекта Трампа, названного президентом «Большой красивый законопроект» (One Big Beautiful Bill).

Рыночная капитализация Tesla с начала года снизилась на 29,3% до $917 млрд, что опустило компанию с восьмого на десятое место в мировом рейтинге. В пятницу акции слегка выросли после сообщений о подготовке переговоров Белого дома с Маском для урегулирования конфликта.

Снижение спроса на электромобили и протесты против политической активности Маска, включая его поддержку ультраправых движений в Европе, также ударили по компании.

Для сравнения, Apple потеряла 20% капитализации, упав до $2,99 трлн к 5 июня из-за слабого спроса в Китае и угроз тарифов, отмечает агентство. Microsoft и Nvidia, напротив, вышли в лидеры благодаря росту спроса на ИИ-сервисы.