Tesla утвердила для главы компании Илона Маска вознаграждение в виде 96 млн акций, стоимость которых оценивается в $29 млрд. Об этом автопроизводитель сообщил на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

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Согласно условиям, Маск получит акции — эквивалент заработной платы в его случае, если останется на посту генерального директора или исполнительного лица, отвечающего за разработку продукции или операции, в течение двух лет — до 2027 года. На данный момент Маск владеет 13% акций Tesla, что делает его крупнейшим акционером компании.

Ранее миллиардер заявлял, что без увеличения доли до 25% он может покинуть компанию, так как это необходимо для защиты интересов Tesla от активистов и обеспечения ответственного внедрения искусственного интеллекта.

Решение о новом вознаграждении принято на фоне судебных разбирательств. В 2024 году суд штата Делавэр аннулировал предыдущий компенсационный пакет Маска на $56 млрд, одобренный в 2018 году. Тот пакет включал опционы на 303 млн акций, которые могли увеличить долю Маска до 20%.

Гендиректор оспаривает это решение в апелляционном порядке. Если апелляция будет успешной, новое вознаграждение в виде 96 млн акций будет аннулировано.