Компания Tesla представила новую Model Y, предназначенную для китайского и других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Редизайн стал первым серьезным обновлением внедорожника с момента его запуска в 2020 году. Начало поставок запланировано на март. Пока неясно, когда Tesla привезет эту версию в Европу и США, но в прошлом году с Model 3 на это ушло около четырех месяцев.

Изменения в новой Model Y, которая получила внутреннее кодовое название Juniper, довольно точно повторяют те, что Tesla внесла в свой седан Model 3 в 2023 году, а также заимствуют некоторые элементы дизайна из других проектов компании.

Передняя часть Model Y менее выпуклая и имеет более острые грани, как у новой Model 3. Также разработчики отказались от выступающих фар в пользу непрерывной световой полосы, проходящей через всю переднюю часть корпуса. Такой дизайн можно увидеть на Cybertruck и прототипе Cybercab.

Tesla также отказалась от традиционных задних фар в пользу полоски света, которая протянулась через всю заднюю часть автомобиля. Tesla утверждает, что это «первая в своем роде задняя фара с непрямым отражением, размещенная на кузове».

Внутри Model Y имеет ту же полосу рассеянного света, что и в Model 3. Она опоясывает большую часть салона и может быть настроена на разные цвета. Задние сиденья оборудованы электроприводом, а для пассажиров предусмотрен сенсорный дисплей.

Подвеска также была улучшена, за счет чего снижен уровень шума в салоне. Внедорожник стал на несколько фунтов легче своего предшественника и может проехать на несколько миль больше, что не означает радикального увеличения дальности хода или эффективности.

В целом новый дизайн более соответствует внешнему виду многих китайских электромобилей-конкурентов, которые положили начало ценовой войне и отняли долю рынка у Tesla, несмотря на рекордные продажи в стране.

За последние несколько лет Tesla обновила все четыре своих основных электромобиля — Model Y, Model 3, Model S и Model X. Единственным по-настоящему новым продуктом со времен Model Y стал Cybertruck, который до сих пор не вышел на массовый рынок.

Компания объявила о выпуске новой модели в конце этого года. Ожидается, что она будет дешевле, чем Model 3 и Model Y, но ее цена не будет начинаться с $25 тыс.

Ранее сообщалось, что Tesla отзывает 694 304 автомобилей в США из-за неисправностей в системе контроля давления в шинах. Во время движения индикатор не срабатывает, что лишает водителей возможности своевременно обнаружить низкое давление и увеличивает риск аварии.