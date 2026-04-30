Tesla объявила о запуске серийного производства электрического грузовика Semi, сообщив, что первый экземпляр уже сошел с конвейера для крупносерийного выпуска.

Tesla Semi — полностью электрический грузовик для междугородних перевозок с заявленным запасом хода до 800 км на одном заряде. По данным компании, поставки начнутся уже в этом году.

Компания также подтвердила планы вывести на рынок несколько новых продуктов в 2026 году, включая роботакси и энергетические системы.

Ранее сообщалось, что Tesla планирует развернуть серийное производство, распределив выпуск между площадками: роботакси Cybercab — в Техасе, а Semi — в Неваде. В тот же период компания намерена начать производство системы хранения энергии Megapack 3.

Впервые представленный в 2017 году, Semi остается одним из ключевых проектов Tesla в сегменте коммерческого электротранспорта. В рамках стратегии расширения компания ранее заявляла о планах более чем удвоить капитальные затраты в текущем году — до $20 млрд и выше. Основные инвестиции направлены на развитие производств грузовиков, роботакси, человекоподобных роботов Optimus, а также на выпуск аккумуляторов и лития.

