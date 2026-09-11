Британская GlycanAge, разработавшая тест для оценки биологического возраста по гликанам антител в крови, заключила меморандум о сотрудничестве с японской ExoEarth. Компании планируют расширить использование теста в Японии и запустить совместное исследование, которое свяжет гликановые маркеры старения с изучением внеклеточных везикул.

National Cancer Institute, Unsplash

GlycanAge анализирует гликаны, связанные с иммуноглобулином G — одним из основных антител крови. Их соотношение меняется с возрастом и связано с состоянием иммунной системы и хроническим воспалением, поэтому компания использует этот показатель для расчета так называемого биологического возраста. В отличие от возраста по паспорту, он должен показывать, как меняются связанные со старением иммунные и воспалительные процессы.

ExoEarth работает с другим направлением — внеклеточными везикулами, в том числе экзосомами, с помощью которых клетки передают друг другу различные молекулы и сигналы. Компания развивает программу EXOCURE, в которой используются экзосомы из мезенхимальных стволовых клеток пульпы зуба; такие решения ExoEarth предлагает через партнерские клиники и медицинские учреждения.

Соглашение предусматривает два направления сотрудничества:

Первое — коммерческое: GlycanAge рассчитывает сделать свой тест доступным для большего числа людей в Японии.

Второе — исследовательское: компании планируют изучать взаимосвязь между показателями биологического возраста и экзосомной биологией.

В будущем исследовании GlycanAge планируют использовать для наблюдения за тем, как со временем меняются связанные с EXOCURE показатели биологического возраста и состояния иммунной системы. Главная особенность проекта — повторные измерения: партнеры хотят смотреть не на один результат теста, а на динамику гликановых показателей у участников.

При этом конкретного протокола исследования пока нет. Компании еще должны определить число участников, интервалы между измерениями, условия возможных вмешательств, порядок работы с данными и другие параметры. Проект запустят только после научной, медицинской, этической и регуляторной проработки.

Глава GlycanAge Николина Лауц назвала Японию одним из наиболее развитых рынков в сфере долголетия. По ее словам, партнерство с ExoEarth должно одновременно расширить распространение теста в стране и дать компаниям возможность совместно исследовать связь гликановых маркеров с биологией внеклеточных везикул.

Глава ExoEarth Такаши Нишихира связывает идею регулярных измерений и с собственным опытом: он пользуется GlycanAge с шестого десятка жизни и считает, что такие данные позволяют следить за изменениями организма не только по субъективным ощущениям. ExoEarth хочет строить вокруг этого цикл «измерить — понять — выработать стратегию — действовать — снова измерить».

Япония выглядит естественным рынком для такого партнерства: почти треть населения страны уже старше 65 лет, а государственная система предусматривает регулярные профилактические обследования для разных возрастных групп. Для GlycanAge сотрудничество с местной биотехнологической компанией одновременно дает возможность расширять присутствие на одном из крупнейших рынков товаров и сервисов, связанных с долголетием.

Само соглашение не подтверждает, что GlycanAge или EXOCURE способны омолаживать организм или продлевать жизнь. ExoEarth отдельно подчеркивает, что данные об EXOCURE и внеклеточных везикулах не доказывают эффективность, безопасность, лечебный или омолаживающий эффект, а GlycanAge не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний. Пока компании договорились лишь о расширении тестирования и подготовке будущего исследования.

Будущее исследование должно показать прежде всего, насколько информативно меняются гликановые показатели при повторных измерениях и как эти изменения соотносятся с данными исследований внеклеточных везикул. Только после определения протокола станет понятно, какие вмешательства будут изучаться и можно ли будет связывать изменения GlycanAge с их эффектом.

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