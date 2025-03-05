Социальная сеть для профессионального общения «Сетка» от hh.ru и консалтинговая компания The Edgers объявили о партнерстве в рамках поддержки CMO Club — закрытого сообщества ведущих директоров по маркетингу. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

В 2025 году «Сетка» подключилась к поддержке The Edgers CMO Club, закрытому комьюнити для директоров по маркетингу.

Теперь, помимо традиционных встреч и закрытого чата, появится нововведение — открытое сообщество в «Сетке» для всех желающих. В нем участники клуба смогут делиться экспертизой, ключевыми выводами с офлайн-встреч и дискуссий со всеми представителями ИТ-сообщества.

Партнер The Edgers и ко-фаундер Клуба Леонид Коен пояснил, что The Edgers CMO Club — это пространство равного диалога директоров по маркетингу, где можно в неформальной обстановке спросить совета, помочь друг другу, обсудить вопросы управления, маркетинговые тренды, способы преодоления экономических вызовов.

«В этом году мы готовы транслировать нашу экспертизу и во вне, чтобы помогать рынку расти», — заявил он. Открытое сообщество в «Сетке» поможет собирать в одном месте контент от участников СМО клуба, а также обсуждать с представителями ИТ-индустрии актуальные темы и вопросы.

Директор по маркетингу «Сетки» Татьяна Канонерова рассказала, что опыт участников The Edgers CMO Club будет полезен пользователям площадки, а она в свою очередь предоставит директорам по маркетингу больше возможностей для развития личного бренда, а также расширения круга деловых знакомств.

Первое совместное мероприятие в рамках сотрудничества состоится в марте. В панельной дискуссии на тему «Как собрать команду супергероев, если людей не хватает» примут участие СЕО Setters Евгений Давыдов, СМО hh.ru Евгения Григорьева, СЕО Делимобиль Елена Бехтина и партнер The Edgers Леонид Коен.

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