Electronic Arts (EA) представила современные версии The Sims 1 и 2 на мероприятии Sims Nostalgia Now. Обе части игры могут быть адаптированы для современных платформ и переизданы на ПК до конца месяца.

В честь 25-летия культовой игры The Sims Maxis Games и EA, начиная с сегодняшнего дня и до начала февраля представят тизеры обновлений для The Sims 4 и другие сюрпризы . В первом из них — персонаж Sims 1 и колесо подсказок из The Sims 2.

Обе игры выйдут на ПК уже на этой неделе. Ожидается, что в них войдут все оригинальные пакеты расширений, но пока неясно, будут ли они адаптированы для консолей.

Напомним, что The Sims вышла в 2000 году. Игра, которую создал Уилл Райт, представляет собой управление повседневной жизнью полуавтономных виртуальных аватаров. Но уже много лет в нее практически невозможно было поиграть.

Первая Sims была выпущена только на диске, а The Sims 2 была снята с продажи более десяти лет назад. Новые цифровые копии были доступны только для уже существующих владельцев через Ultimate Collection на Origin, которая прекратила свое существование в 2014 году.

Примерно в это же время вышла The Sims 4. И вот, спустя почти 11 лет, EA решила не выпускать The Sims 5, а продолжать обновлять игру новым контентом.

Обе игры выйдут на ПК 31 января. The Sims 1 включает в себя: The Sims Livin’ Large, The Sims House Party, The Sims Hot Date, The Sims Vacation, The Sims Unleashed, The Sims Superstar и The Sims Makin’ Magic.

