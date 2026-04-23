Threads* запустил функцию Live Chats («Живые чаты»), которая позволяет обсуждать события в реальном времени — например, во время матчей или крупных релизов. Нововведение усиливает конкуренцию с TikTok в сегменте живого контента.

Функция позволяет вести групповые обсуждения с участием до 150 активных пользователей одновременно. Участники могут отправлять текстовые сообщения, фото, видео, ссылки и эмодзи. После достижения лимита новые пользователи смогут подключаться в режиме наблюдателей — просматривать чат, реагировать на сообщения и участвовать в опросах.

Сначала Live Chats будут доступны ограниченному кругу авторов. Первые чаты появятся, в частности, в сообществе NBA Threads во время плей-офф. Такие обсуждения будут вести медийные личности, включая Малика Эндрюс, Рэйчел Николс и Да Кид Гоуи.

В Meta** отмечают, что Live Chats должны усилить присутствие Threads в формате живого обсуждения событий. Ранее приложение уступало конкурентам по скорости распространения информации и работе с трендами, но постепенно расширяло функциональность.

Компания подчеркивает, что новые чаты станут более динамичной альтернативой традиционным групповым обсуждениям и будут использоваться для дискуссий вокруг релизов альбомов, спортивных матчей, церемоний и других событий в реальном времени. После завершения такие чаты сохранятся и будут доступны для просмотра.

В дальнейшем Meta** планирует расширить функциональность Live Chats и добавить совместное ведение чатов, обновления в реальном времени, виджеты активности на экране блокировки, а также возможность цитировать и репостить сообщения прямо в ленту Threads.

*Threads — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**Meta — признана Минюстом России экстремистской организацией и запрещена

