Российские представительства люксовых домов Tiffany & Co. и Richemont (Cartier, Montblanc), несмотря на закрытые с 2022 года бутики, показали резкий рост доходов. Компании сменили бизнес-модель и стали оптовыми поставщиками товаров в Казахстан.

Российская «дочка» Tiffany & Co. по итогам 2025 года увеличила выручку более чем в три раза — до 2,2 млрд руб. Согласно финансовой отчетности, ювелирный дом не только прервал серию многомиллионных убытков, но и вышел на чистую прибыль в 46,6 млн руб.

Ключевым фактором успеха стала распродажа складских остатков: их стоимость за год сократилась с 1,8 млрд до 28 млн руб. Весь высвободившийся объем продукции отправили в Казахстан.

По той же схеме работал швейцарский холдинг Richemont. Его оборот в России вырос на 186%, достигнув 2,9 млрд руб. При этом структура доходов радикально изменилась: теперь 99% выручки обеспечивают оптовые операции, тогда как розничные продажи фактически исчезли. Это позволило владельцу брендов Cartier и Van Cleef & Arpels получить операционную прибыль в 1,6 млрд руб. впервые за последние три года.



Финансовый рост сопровождается планомерным отказом от аренды престижных площадей. Tiffany & Co. закрыла офис в «Смоленском пассаже» и бутик в ГУМе, сохранив к началу 2026 года лишь один объект на Петровке.

Richemont окончательно ликвидировал точки в Столешниковом переулке, на Большой Дмитровке и в Санкт-Петербурге, оставив за собой только минимальные площади в ГУМе и «Петровском пассаже».



Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.