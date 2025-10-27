Китайские ученые из Гуандунского института интеллектуальных наук и технологий (GDIIST) представили инновационный суперкомпьютер BIE-1, который сочетает высокую производительность с исключительной энергоэффективностью. Об этом пишет Interesting Engineering.

Freepik

Устройство, разработанное совместно с инкубируемыми компаниями института, потребляет на 90% меньше энергии по сравнению с традиционными суперкомпьютерами.

Технические характеристики:

вычислительная система включает 1152 процессорных ядра;

объем оперативной памяти DDR5 составляет 4,8 ТБ;

дисковое пространство — 204 ТБ;

скорость обработки данных: 100 тыс. токенов в секунду при обучении;

производительность логического вывода — 500 тыс. токенов в секунду.

Устройство использует уникальные нейросетевые алгоритмы, которые имитируют вычислительные механизмы человеческого мозга. Это позволяет эффективно работать с различными типами данных — текстом, изображениями и речью. Даже при выполнении сложных задач температура процессора не превышает 70°C, а уровень шума остается минимальным.

BIE-1 размером с холодильник может работать от обычной бытовой розетки. Его можно использовать как автономно, так и для повышения эффективности существующих вычислительных систем.

Перспективные области применения устройства включают системы мониторинга здоровья, персонализированное образование, офисные интеллектуальные помощники, научные исследования.

По словам разработчиков, производительность BIE-1 сопоставима с традиционными вычислительными кластерами, но при значительно меньших затратах на эксплуатацию и обслуживание.