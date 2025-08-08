Tesla сворачивает работу над суперкомпьютером Dojo и расформировывает профильную команду. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Глава компании Илон Маск подтвердил решение в X, указав на нецелесообразность распыления ресурсов между разными чипами.

Unsplash

Dojo используется для обучения моделей машинного обучения, лежащих в основе программ автопилота и полностью автономного вождения, а также человекоподобного робота Optimus. Он основан на собственном чипе D1, который используется для обучения ИИ, подобно ускорителям Nvidia. Он отличается от чипов AI5 и AI6, которые запускают модели в автомобилях и роботах.

Руководитель направления Питер Бэннон покидает компанию. Около 20 сотрудников ранее перешли в стартап DensityAI, а оставшихся перераспределяют на задачи дата-центров и вычислительной инфраструктуры внутри компании.

По словам источников, компания нарастит использование ускорителей Nvidia, AMD и Samsung. В июле Tesla заключила сделку на $16,5 млрд с Samsung о поставках ИИ-полупроводников до 2033 года. Выпуск следующего поколения чипа AI6 планируют организовать на новом заводе в Техасе, что дополнит текущую кооперацию с Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Смена курса следует на фоне оттока ключевых кадров. Ранее в 2025 году ушли руководитель инженерии проекта Optimus Милан Ковач и вице-президент по разработке программного обеспечения Дэвид Лау. В июне Bloomberg сообщал об уходе топ-менеджера Омида Афшара.