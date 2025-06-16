TikTok объявил о расширении возможностей своей ИИ-платформы Symphony, запущенной в 2024 году. Новые функции позволяют создавать рекламные видео с виртуальными аватарами, имитирующими действия реальных людей.

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Они могут демонстрировать продукты, примерять одежду или показывать приложение бренда на экране телефона. Для этого достаточно загрузить изображение и текстовое задание. Некоторые функции, такие как создание видео из фото, ранее доступные пользователям TikTok, теперь открыты для рекламодателей.

Как отмечается в сообщении TikTok, все ИИ-генерируемые видео будут помечены и пройдут «несколько этапов проверки на безопасность».

ИИ-технологии в рекламе позволяют автоматизировать процессы и снизить затраты. В отличие от реальных инфлюенсеров, виртуальные персонажи не требуют гонораров или переговоров, а контент можно генерировать в неограниченном объеме.

The Verge пишет, что развитие ИИ в рекламе предоставляет опасность для инфлюенсеров. Контент, созданный искусственным интеллектом, может заменить их работу, а приток ИИ-видео способен снизить гонорары. Однако многие создатели контента уже используют ИИ для редактирования, планирования или поиска предложений от брендов.