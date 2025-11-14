Социальная платформа TikTok представила комплексное решение для коммуникации между создателями контента и их аудиторией — функцию «Доска объявлений» (Bulletin Board). Это выделенный канал для приватного взаимодействия, где авторы и бренды могут делиться эксклюзивными материалами со своими подписчиками, пишет TechCrunch.

Специализированный раздел доступен через вкладку «Входящие» в интерфейсе платформы. Он поддерживает публикацию контента в различных форматах:

● текстовые сообщения объемом до 2 тыс. символов;

● изображения в форматах JPEG, PNG и WebP;

● видеоролики продолжительностью до 10 минут;

● возможность комбинирования разных типов контента в одном посте.

Особенностью в том, что это модель односторонней коммуникации: создатели публикуют контент, а подписчики могут взаимодействовать с ним только через ограниченный набор реакций-эмодзи. Это позволяет поддерживать фокус на контенте создателя, минимизируя шум в обсуждениях.

Пока функция доступна ограниченному кругу создателей контента, соответствующих строгим критериям отбора.

К сервису получают доступ совершеннолетние пользователи с аудиторией не менее 50 тыс. подписчиков. Среди дополнительных требований — отсутствие нарушений правил платформы за последние три месяца, а также стабильная активность в виде минимум трех публикаций еженедельно.

Преимущества для разных категорий пользователей

Для создателей контента «Доска объявлений» будет инструментом прямого общения с самой лояльной частью их аудитории, позволяя не только тестировать материалы перед основной публикацией, но и монетизировать эксклюзивный контент, получая при этом детальную статистику вовлеченности по каждому сообщению.

Брендам новая функция предлагает эффективную платформу для анонсирования новых продуктов и маркетинговых кампаний, обеспечивая прямой канал обратной связи от целевой аудитории.

Контент на «Доске объявлений» будет проходить многоуровневую модерацию, в который вовлекут и людей, и программы. Пользователи со своей стороны имеют стандартный набор инструментов для обеспечения собственной безопасности, включая возможность подачи жалоб, блокировки и скрытия контента.

Новая функция тесно интегрирована с существующей инфраструктурой платформы:

● уведомления о новых публикациях приходят в общую систему оповещений;

● возможность перекрестных публикаций в основном профиле;

● синхронизация с TikTok LIVE для анонсирования трансляций;

● интеграция с TikTok Shop для промо-кампаний.

Представители платформы отмечают, что это только первый этап развития функционала. В дорожной карте предусмотрено расширение форматов контента (опросы, GIF, интерактивные элементы), введение платной подписки на каналы, интеграция с системой монетизации TikTok, а также инструментов аналитики для создания контента.