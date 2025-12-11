Журнал Time в этом году пошел на смелый шаг: вместо одного «Человека года» он чествует целую плеяду — «архитекторов ИИ». Они признаны главными героями 2025 года за то, что «положили начало эпохе мыслящих машин, преобразили настоящее <…> и вышли за рамки возможного».
Обложка издания — это современное переосмысление знаменитой фотографии «Обед на небоскребе» 1932 года, на которой запечатлено строительство Рокфеллер центра в Нью-Йорке. На стальной балке, парящей над городом, расположились ключевые фигуры технологической революции:
● Илон Маск (xAI, Tesla)
● Сэм Альтман (OpenAI)
● Дженсен Хуанг (NVIDIA)
● Марк Цукерберг (Meta*)
● Лиза Су (AMD)
● Демис Хассабис (DeepMind)
● Дарио Амодей (Anthropic)
● Фэй-Фэй Ли (ImageNet)
Такой выбор символизирует, что будущее создается не в одиночку, а совместными усилиями целой экосистемы.
Хотя букмекеры предсказывали, что «Человеком года» может стать сам искусственный интеллект или же политики вроде папы римского Льва XIV или Дональда Трампа (уже побеждавшего в 2024-м), Time отдал предпочтение тем, кто уже сегодня формирует новую реальность.
Выбор Time — это яркий сигнал: главная сила, меняющая мир сегодня, сосредоточена не в политических столицах, а в исследовательских лабораториях и дата-центрах. Архитекторы ИИ становятся новыми титанами, от решений которых зависит наше общее будущее.
* — признана в России экстремистской и запрещена.