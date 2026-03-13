Tinder провел презентацию новых продуктов и представил масштабное обновление приложения. Компания намерена оживить сервис знакомств, усилить безопасность пользователей и активнее использовать технологии искусственного интеллекта.

Good Faces Agency, Unsplash

Изменения происходят после того, как материнская компания Match Group инвестировала $50 млн в развитие продукта, рассчитывая вернуть интерес аудитории и привлечь пользователей поколения Z.

Среди ключевых нововведений — функции для знакомств на реальных мероприятиях и формат виртуальных быстрых свиданий. В частности, появится новая вкладка «События», которая в бета-режиме будет доступна пользователям в Лос-Анджелесе. С ее помощью можно будет находить локальные мероприятия — от вечеринок и баров до мастер-классов — и знакомиться там с потенциальными партнерами. После встречи участники смогут найти друг друга в приложении и продолжить общение.

Также Tinder запускает пилотную функцию быстрых видеосвиданий. Пользователи смогут участвовать в трехминутных видеочатах с потенциальными партнерами, чтобы оценить «химию» перед личной встречей. При необходимости разговор можно будет продлить.

Помимо этого, сервис внедряет новые инструменты на базе искусственного интеллекта. «Режим обучения» позволит быстрее подбирать подходящих партнеров, анализируя предпочтения пользователя уже с первых взаимодействий в приложении.

Компания также усиливает меры безопасности: функция «Вас это беспокоит?» теперь использует языковые модели для более точного выявления оскорбительных или потенциально опасных сообщений, а система предупреждений «Вы уверены?» будет лучше определять рискованные взаимодействия.

Обновления коснутся и дизайна приложения. Интерфейс станет более минималистичным, появятся новые режимы, включая музыкальный — с интеграцией Spotify — и астрологический, который позволит пользователям указывать данные о рождении и проверять совместимость знаков.

