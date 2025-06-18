На Петербургском международном экономическом форуме специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что Россия может поделиться с развивающимися странами своими наработками в области цифрового налогового администрирования. Подробности — в распоряжении «Инка».

Соответствующее предложение уже включено в проект итогового документа Четвертой Международной конференции ООН по финансированию развития (FFD4), которая пройдет в июле в Севилье.

По словам Титова, передача технологий на основе открытого кода поможет решить проблему хронического недофинансирования Целей устойчивого развития (ЦУР). Ежегодный дефицит средств для их достижения оценивается в $4 трлн, при этом развитые страны сокращают поддержку, переориентируя бюджеты на другие задачи, включая военные расходы.

Он отметил, что российский опыт уже доказал свою эффективность: внедрение цифровых решений, таких как автоматизированный сбор налогов, онлайн-кассы и регистрация бизнеса в несколько кликов, в ряде стран Центральной Азии позволило увеличить налоговые поступления до двух раз.

Эти технологии могут стать инструментом мобилизации внутренних ресурсов для развивающихся экономик, снижая их зависимость от внешней помощи.

Ожидается, что в ходе конференции FFD4 инициатива России получит официальное закрепление в итоговом документе, что откроет новые возможности для международного сотрудничества в сфере цифровизации фискальных систем.