В Москве и Санкт-Петербурге с 13 декабря 2025 года по 13 марта 2026 года пройдет гастрономический проект Great Selection List, организованный оператором связи Т2 совместно с независимым ресторанным гидом GreatList предпринимателя Александра Сысоева. Проект объединит более 30 ресторанов и баров двух городов и будет посвящен авторским коктейлям, созданным приглашенными бартендерами из разных стран. Подробности — в распоряжении «Инка».

здесь и далее пресс-служба Great Selection List

В рамках проекта заведения представят специальную коктейльную карту, разработанную международными экспертами барной индустрии. Среди участников — бартендеры, входящие в рейтинги The World’s 50 Best Bars и Top 500 Bars, а также представители ключевых профессиональных событий отрасли, включая Tales of the Cocktail. В числе приглашенных экспертов — Лоренцо Антинори (Bar Leone), Инес де лос Сантос (CoChinChina), Софокли Кали (Nouvelle Vague) и другие специалисты, работающие с ведущими барами мира.

Анжело Имморлано Бекали Франкс Джоэл Пун Кит Мотси Инес де лос Сантос

Партнерами проекта станут 35 заведений. В Москве в нем примут участие, в частности, Salone Pasta Bar, «Белуга», Delicatessen, «Коробок», Sage, Touché и Carlton Bar & Lounge. В Санкт-Петербурге — Kuznya House, Percorso, «Кабаре ШУМ», Nola Jazz Bar, Juan Cantina Española и другие рестораны и бары. Все участники были отобраны из списка GreatList, в котором их оценивали независимые эксперты, чья личность должна быть анонимной.

Предприниматель и инвестор Александр Сысоев в беседе с «Инком» отметил, что при составлении списка бартендеров учитывались как признанные лидеры мировой барной сцены, так и новые имена, которые в последние годы вошли в профессиональные рейтинги или получили широкое признание в своих регионах.

Проект рассчитан на три месяца и предполагает обновление предложения в заведениях без изменения их основного формата.