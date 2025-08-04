Сервис для создания интернет-магазинов Стор от Точка Банка представил новую функцию — встроенный агрегатор служб доставки. Это решение позволяет предпринимателям настраивать условия доставки, включая возможность распределения расходов между продавцом и покупателем в различных пропорциях.

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По данным разработчиков, система автоматически рассчитывает стоимость доставки при оформлении заказа, что исключает неожиданные расходы для предпринимателей. В настоящее время сервис сотрудничает с сетью из 17 тыс. пунктов выдачи по всей России, обеспечивая широкий географический охват.

Как отмечают эксперты, интеграция логистических решений непосредственно в торговую платформу значительно упрощает процесс организации доставки для малого и среднего бизнеса. Ранее предпринимателям приходилось самостоятельно заключать договоры с транспортными компаниями.

Руководитель сервиса Стор Николай Нафтулин подчеркнул, что добавление логистического функционала было продиктовано многочисленными запросами со стороны предпринимателей. По его словам, сервис продолжает развиваться, и в ближайших планах — расширение партнерской сети и внедрение комплексных фулфилмент-решений.

Аналитики рынка электронной коммерции отмечают, что подобные интеграции становятся все более востребованными, так как логистика остается одним из ключевых факторов, влияющих на принятие решения о покупке. Встроенные решения позволяют предпринимателям оптимизировать издержки и повышать конверсию продаж.

Например, на сервисе «Авито» есть доставка через партнеров: СДЭК, Boxberry, «Почта России». Продавцу достаточно упаковать товар, а далее курьер забирает его и доставляет покупателю.

Ранее «Яндекс» сообщал о разработке сервиса для создания независимых интернет-магазинов, который станет аналогом канадского Shopify дна российском рынке. Он представляет собой не только конструктор страниц, но и модули для управления товарами, заказами и клиентами, а также аналитика.