Отношение к генеративному контенту от компаний у россиян оказалось преимущественно нейтральным: 47% респондентов относятся к нему безразлично, 43% — одобрительно и только 10% воспринимают негативно. Это следует из исследования сервиса «Анкетолог». Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно опросу 1950 россиян, две трети (67%) из них считают необходимым обозначать материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Большинство опрошенных (74%) признаются, что распознают авторство нейросети лишь эпизодически. Однако 83% участников исследования уверены в способности отличить настоящего человека от сгенерированного изображения.

Чаще всего аудитория сталкивается с нейрофотографиями людей в социальных сетях (54%), новостных публикациях (48%) и рекламных материалах (43%). Видеоролики от брендов с ИИ-аватарами замечали 56% опрошенных.

О «галлюцинациях» — ошибках в генерируемых материалах — сообщили 80% респондентов, при этом пятая часть (20%) регулярно жалуется брендам на низкое качество такого контента.

Распознать работу алгоритмов помогают нереалистичные объекты (68% ответов), чрезмерно «гладкое» механическое исполнение (57%) и неестественные фон или текстуры (54%).

Мнения о влиянии технологии на качество материалов разделились: 41% отмечают позитивные изменения, 39% не видят разницы, 20% считают воздействие негативным. При этом 38% участников опроса поддерживают компании, которые отказываются от применения нейросетей.

Исследование выявило, что 47% россиян считают изображения наиболее успешным продуктом генеративных алгоритмов, тогда как видео пока удается хуже всего — на это указало столько же респондентов. Текст назвали сильной стороной ИИ 25% опрошенных, аудио — 22%.

Несмотря на критику, 48% респондентов готовы оплачивать доступ к такому контенту, а 66% заинтересованы в персонализированных материалах от брендов. Ради этого делиться личными данными согласны 69% опрошенных. Четверть (27%) воспринимает компании, активно использующие нейрокреативы, как инновационные.

По данным исследований, до 70% российских компаний уже применяют генеративный ИИ в своей работе, особенно в маркетинге и продажах (66% внедрений). Например, российские маркетплейсы Ozon и Wildberries внедряют решения на основе искусственного интеллекта для создания SEO-оптимизированных карточек товаров, генерации изображения и видео. Модные также используют технологии искусственного интеллекта. Так, Love Republic создала полностью ИИ-сгенерированный лукбук новогодней коллекции 2025 года, где только одежда была реальной, а модели, локации и эмоции — созданы нейросетями.