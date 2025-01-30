Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к фастфуду. Полученные данные указывают на явную и устойчивую тенденцию к росту популярности быстрого питания. За последние 15 лет наблюдается значительное увеличение как числа заведений, так и числа посетителей фастфуда. Особенно выражена эта тенденция среди молодежи и жителей мегаполисов, что подчеркивает их ключевую роль в формировании спроса на быструю и удобную еду.

На сегодняшний день у 78% россиян в их населенном пункте есть заведения быстрого питания. В 2010 году об этом сообщали лишь 50%. Число тех, кто говорит о большом количестве заведений фастфуда в городе также выросло — с 30% в 2010 году до 50% в 2025 году. Только 15% опрошенных указали, что в их населенном пункте нет подобных заведений.

Исследование показало, что чем больше размер населенного пункта, тем больше там заведений быстрого питания. В мегаполисах о большом количестве точек с фастфудом сообщили 86-89% респондентов, тогда как в сельских территориях — только 17%.

Среди зумеров и младших миллениалов 66% и 78% соответственно заметили, что в их населенном пункте есть точки быстрого питания. Среди представителей старших поколений их количество ощутимо ниже (34% и 26% в поколениях застоя и оттепели соответственно).

Исследователи выяснили, что 62% россиян с разной периодичностью посещают заведения быстрого питания. 15 лет назад их было только 30%. При этом за последние три года рост составил 12%, а значит, тренд не угасает.

Треть (35%) россиян выбирают этот формат не чаще раза в месяц, что на 21% больше, чем в 2010 году и на 7% больше, чем в 2022 году. 14% бывают там 1-2 раза в месяц, а еще 13% — раз в неделю и чаще (+8% относительно 2010 года).

Аудитория фастфуд-заведений представлена преимущественно молодыми россиянами. Среди зумеров и младших миллениалов еженедельно их почти треть (30-32%).

Гораздо чаще здесь можно встретить россиян с хорошим материальным положением (22% еженедельных посетителей против 9% из группы с плохим материальным положением) и жителей мегаполисов (22-26% еженедельных посетителей).

Среди преимуществ фастфуда респонденты отметили, что это быстро и удобно (79%). Вторым фактором выбора стали вкус и качество еды в таких заведениях (29%). Еще 16% рассказали, что посещение точек быстрого питания для них — возможность приятно провести время с близкими и сменить обстановку.

Ценовой фактор (11%) звучит в ответах реже, то есть доступность быстрого питания оказалась не так важна для посетителей. Это же касается и территориальной доступности (10%).

Реже посещают заведения фастфуда те, кто предпочитают домашнюю еду, а «быстрая» еда им попросту не нравится (46%). 20% выбирают более здоровое питание, а 18% — не доверяют качеству приготовленных там блюд. Еще 12% сообщили, что фастфуд их просто не интересует.

Другие причины, такие как отсутствие по месту жительства точек такого формата (15%), высокая стоимость (10%) и невозможность их посещения в силу возраста или по состоянию здоровья (9%), звучат в ответах заметно реже.

Ранее в этом месяце в Госдуму была внесена инициатива о запрете продажи фастфуда несовершеннолетним аналогично тем ограничениям, которые сейчас действуют на табак и алкоголь. Мнения россиян по поводу этого предложения разделились: 41% готовы его поддержать и ровно столько же не готовы. Еще 13% ответили, что им все равно.

Среди сторонников запрета выше процент женщин (45%), граждан с неполным средним образованием (58%), жителей села (55%) и Северо-Кавказского округа (57%), а также активных телезрителей (67%). Среди зумеров и младших миллениалов готовы поддержать законопроект 13-16%, а в поколении оттепели — 66%.

Противников запрета отличают юный возраст (50-65% среди зумеров и миллениалов), проживание в мегаполисах (55-56%) и активное использование интернета (56%).

Поддерживают запрет чаще те, кто не бывал в таких местах (58%) и у кого рядом их нет (60%). Те же, кто сам посещает точки быстрого питания как минимум раз неделю и у кого рядом таких заведений много, в основном выступают против ограничений (65% и 54% соответственно).

Напомним, что в России могут вернуть талоны на еду. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, предложение достаточно «здравое», так как нововведение могло бы помочь поддержать самые незащищенные слои населения. Систему, получившую название «Социальная карта» планируют ввести в 2025 году.