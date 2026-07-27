Почти половина россиян, опрошенных сервисом SuperJob и Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, не готова доверить искусственному интеллекту разработку лекарств и вакцин. При этом молодые люди относятся к таким технологиям заметно лояльнее, а сама фармацевтическая отрасль уже использует ИИ для поиска новых молекул, контроля качества и анализа данных. Результаты исследования — в распоряжении «Инка».

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44% россиян считают, что использовать искусственный интеллект при создании лекарств и вакцин не стоит. Исследователи поинтересовались мнением 1,6 тыс. экономически активных жителей страны.

Из них полностью доверить разработку препаратов нейросетям готовы лишь 4% респондентов. Еще 40% допускают частичное использование ИИ, но считают, что окончательное решение должно оставаться за человеком. Любопытно, что 6% мужчин выразили полное доверие ИИ против 2% женщин. Доля частично согласных мужчин достигает 47%, женщин — 33%.

При этом 12% участников исследования затруднились с ответом.

Наиболее открытой к новым технологиям оказалась молодежь. Среди россиян младше 35 лет в той или иной степени готовы доверить искусственному интеллекту разработку лекарств половина опрошенных. В старших возрастных группах этот показатель составляет 39–40%.

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Еще осторожнее россияне относятся к покупке препаратов, созданных с использованием ИИ. Лишь 3% заявили, что безусловно готовы приобрести такое лекарство, еще 23% ответили «скорее да». В то же время 74% в разной степени не готовы покупать подобные препараты — от «ни за что» до «предпочту работу людей».

Представители отрасли отмечают, что нейросети уже применяются в фармацевтике. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, в столице работает более 100 фармацевтических предприятий, многие из которых уже используют ИИ для обработки больших массивов данных, контроля качества продукции и ускорения разработки новых лекарств.

Так, например, «Р-Фарм» совместно со «Сбером» и Институтом искусственного интеллекта AIRI разрабатывает препарат для терапии болезни Альцгеймера с использованием генеративного ИИ. А в «Биннофарм Групп» технологии машинного зрения применяют для контроля качества продукции, также планируя использовать искусственный интеллект для предиктивного обслуживания оборудования и оптимизации инженерных систем.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает разрыв между скоростью внедрения ИИ в фармацевтической отрасли и готовностью потребителей принимать такие технологии. Для производителей это означает, что наряду с внедрением ИИ им придется объяснять, какую роль он играет в разработке и производстве лекарств. Пока большинство россиян воспринимают искусственный интеллект скорее как инструмент для помощи ученым, чем как самостоятельного разработчика препаратов.

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