Аналитики «Яндекс Недвижимости» и hh.ru проанализировали рынок труда российских мегаполисов, и выяснили, что для большинства работников расстояние от дома до работы имеет большое значение. При этом по данным на ноябрь этого года, большинство вакансий в городах-миллионниках представлены в центральных районах.

Исследование показало, что 44% россиян хотели бы тратить на дорогу до работы не более получаса. 42% опрошенных считают приемлемым до одного часа, но не больше, а 8% — не более полутора часов. Только 6% готовы добираться до работы два часа.

При этом почти каждый третий (27%) россиянин хотел бы купить недвижимость рядом с работой, а каждый пятый (19%) — арендовать жилье неподалеку.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что зачастую центральные локации в российских мегаполисах представляют собой крупные бизнес-центры. В центральных районах, как правило, расположено большое количество офисов компаний, предлагающих соискателям множество вакансий и возможностей для карьерного развития во всех сферах.

Так, в Москве самая большая доля вакансий (6%) приходится на Тверской район (ЦАО). На втором месте (5,4%) Пресненский район (ЦАО). На третьем (4,5%) — Басманный. Квартиры рядом с работой в центральном округе обойдутся в среднем в 662 тыс. руб. за кв. м.

В Санкт-Петербурге также большая доля вакансий представлена в Центральном районе — 12% от всех предложений в городе. Недвижимость в этой локации обойдется в 487 тыс. руб. за кв. м на первичном рынке и в 289 тыс. руб. за кв. м на вторичном.

Арендовать квартиру с рядом с офисом можно примерно за 76 тыс. руб. в месяц. Также большой процент рабочих мест располагается в Московском (10,6%) и Приморском (10%) районах Северной столицы.

В Красноярске больше всего (32%) предложений о работе можно найти в Советском районе. Стоимость 1 кв. м в новостройке здесь составит от 90 тыс. руб. до 270 тыс. руб., а на вторичном рынке — от 59 тыс. руб. до 232 тыс. руб. Предложения на аренду квартиры начинаются от 18 тыс. руб. за месяц.

Как сообщалось ранее, после повышения ставок по ипотеке, среднемесячный платеж по ним сейчас составляет чуть менее 35 тыс. руб. Покупку квартиры в ипотеку рекомендуется начинать с калькуляции, особенно если речь идет о рыночной ставке, которая превысила 20%. Специалисты по финансовому планированию отмечают, что приемлемая доля кредитной нагрузки составляет 30% от семейного дохода.