Корпоративные мессенджеры используют только 9% россиян, следует из исследования компании Mango Office. Среди наиболее востребованных инструментов лидируют личные мессенджеры и чаты — их для рабочих задач применяют 47% сотрудников российских компаний. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Согласно опросу 1016 респондентов, 64% из них вынуждены работать с разными цифровыми инструментами, включая мессенджеры, почту и видеозвонки. Это приводит к снижению эффективности, отмечают аналитики.

Более половины (52%) опрошенных отметили, что постоянное переключение между каналами уменьшает концентрацию и затрудняет выполнение задач. Почти 40% признались в ошибках, таких как отправка сообщений в неправильный чат или потеря файлов в переписке.

Большинство видит выход в консолидации: 72% хотели бы объединить все коммуникации в одном продукте, а 90% считают, что это повысит общую продуктивность.

Ранее эксперты сервиса «Контур. Толк» выяснили, что каждый четвертый россиянин специально удаляет рабочие мессенджеры со своего телефона, чтобы избежать стресса от постоянных уведомлений. Однако это не всегда решает проблему — 33% респондентов опасаются ухудшения отношений с руководством из-за отсутствия оперативных ответов.