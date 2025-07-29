Многие сотрудники вынуждены оставаться онлайн для рабочих вопросов даже во время отпуска, выяснили эксперты исследования сервиса «Контур. Толк».

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Каждый четвертый опрошенный признается, что специально удаляет рабочие мессенджеры со своего телефона, чтобы избежать стресса от постоянных уведомлений. Однако это не всегда решает проблему — 33% респондентов опасаются ухудшения отношений с руководством из-за отсутствия оперативных ответов.

Статистика показывает, что 68% работающих россиян регулярно или периодически сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска. Лишь 9% могут похвастаться тем, что на отдыхе совершенно не проверяют рабочие чаты и не получают сообщений. Остальным же приходится отвечать на служебные вопросы во время путешествий, пляжного отдыха или семейных прогулок.

Реакция на такие сообщения варьируется от вежливого уведомления о своем отсутствии до полного игнорирования. Почти половина сотрудников предпочитают отвечать, что находятся в отпуске и смогут разобраться с вопросом позже. Около четверти все же включаются в обсуждение срочных вопросов, тогда как 8% всегда отвечают незамедлительно независимо от обстоятельств.

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Такая постоянная доступность становится серьезным источником стресса для многих работников. Каждый пятый респондент признается, что из-за рабочих сообщений не может полноценно расслабиться и вынужден корректировать свои планы.

Половина опрошенных отмечают, что уровень тревожности напрямую зависит от важности поступающих вопросов. Лишь треть сотрудников уверенно заявляют, что умеют абстрагироваться от рабочих проблем во время отдыха.

Проблема затрагивает не только самих работников, но и их близких. 15% респондентов сталкивались с семейными конфликтами из-за необходимости решать рабочие вопросы в отпуске. Еще 47% отмечали недовольство родных, хотя в целом ситуация находила понимание.

Примечательно, что большинство предпочитает молча терпеть подобные неудобства. Только 4% открыто заявляют о своем недовольстве, 20% обсуждают эту проблему с коллегами или руководством в частном порядке. Почти половина опрошенных (48%) предпочитают не поднимать эту тему вообще.

Попытки оградить себя от рабочих проблем во время отпуска принимают разные формы. Наиболее популярный способ — отключение уведомлений (48%). Каждый пятый идет на более радикальные меры, полностью удаляя рабочие мессенджеры. Лишь 2% переходят на «кнопочные» телефоны, а 31% вообще не предпринимают никаких действий для отключения от рабочих процессов.

Руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре» Павел Скрипниченко подчеркивает, что проблема размывания границ между работой и отдыхом особенно актуальна для удаленных сотрудников. По его мнению, постоянная цифровая доступность ведет к профессиональному выгоранию, а корпоративные мессенджеры могли бы стать частью решения этой проблемы, помогая разделять личное и рабочее пространство.