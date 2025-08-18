Только 13,5 тыс. объектов размещения из 26,8 тыс., включенных в единый реестр, к середине августа завершили обязательную с 1 сентября процедуру «самооценки» в системе Росаккредитации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя ведомства Дмитрия Вольвача. Без прохождения этой процедуры объекты не смогут легально работать и размещаться на туристических агрегаторах.

Unsplash

Новая система классификации туристического жилья, введенная с 1 января 2025 года, распространяется на санатории, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, но не затрагивает жилые помещения вроде хостелов или посуточных квартир.

Реформа предусматривает несколько этапов:

упрощенную «самооценку» с указанием базовых данных и фото для подтверждения соответствия;

опциональную оценку на «звезды» через аккредитованные организации.

Автоматически в реестр перенесли гостиницы с действующей классификацией, но и они обязаны завершить «самооценку» к дедлайну.

С 1 сентября без реестрового номера объекты не смогут принимать туристов, а агрегаторы и туроператоры прекратят их продвижение. Штрафы за нарушения, вступающие в силу с 6 сентября, предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях: от 300 тыс. до 450 тыс. руб. для объектов и агрегаторов, как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Контроль возложен на региональные органы в сфере туризма; нарушителям дадут 30 дней на исправление с приостановкой записи в реестре.

Читайте также Спрос на глэмпинги в России вырос в два раза за год

Активность владельцев перед дедлайном выросла: за последние две недели заявки на самооценку увеличились с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. в неделю. Лидерами стали Магаданская область (87% объектов прошли «самооценку»), Запорожская (86%), Алтай (более 80%), Кемеровская и Сахалинская (около 70%). Больше всего регистраций в Москве (1519), Краснодарском крае (1374), Московской области (742), Санкт-Петербурге (607) и Крыму (387). По данным сервиса «Суточно.ру», быстрее всего процедуру прошли отельеры Центрального федерального округа, а отстает Краснодарский край.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отмечает трудности для кемпингов и баз отдыха: проблемы с интернетом, геолокацией, несоответствием адресов или земельных участков. Глава Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин добавляет сложности для ИП с несколькими объектами на одном участке. Эксперты прогнозируют, что 5–10% объектов, в основном небольшие гостиницы, могут не успеть, но массового ухода с рынка не ожидается.