По данным Numbeo, проживание в Токио в одиночку в течение месяца может обойтись в среднем около $2 тыс. Переезд в крупный город часто приносит большие преимущества и возможности, но прежде чем решиться на этот шаг, важно понять, оправдан ли он с финансовой точки зрения.

Изображение: Unsplash, Thomas Habr

Таким образом, Нью-Йорк и Сан-Франциско возглавили мировой список городов с самой высокой стоимостью жизни, включая аренду. Эти результаты показал Индекс стоимости жизни 2025 года онлайн-базы данных Numbeo.

В Нью-Йорке предполагаемые ежемесячные расходы на одного человека, включая стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города, могут составить в общей сложности более $5,6 тыс. Эти расчеты основаны на информации, полученной от пользователей.

В Азии Сингапур возглавляет список городов с самой высокой стоимостью жизни. Там придется тратить около $4 тыс. в месяц на проживание и аренду, что сопоставимо со стоимостью жизни одного человека в Лондоне.

В глобальном масштабе сразу за Нью-Йорком и Сан-Франциско следуют два швейцарских города — Цюрих и Женева, которые занимают третье и четвертое место индекса.

Ниже приведен список того, сколько может стоить проживание одного человека в 10 крупных городах мира в 2025 году, по данным Numbeo. Все цифры указаны в долларах США.

Топ-10 городов с самой высокой стоимостью жизни:

Нью-Йорк — $5613,75;

Сан-Франциско — $4779,18;

Лондон — $4083,9;

Сингапур — $4052,88;

Чикаго — $3612,64;

Сидней — 3275,81

Лиссабон — $2263,63;

Токио — $2074,88;

Сеул — $1896,17;

Шанхай — $1541,25.

При анализе может быть полезно учитывать правило бюджетирования 50-30-20, которое финансовые эксперты определяют следующим образом: 20% дохода идет на сбережения и инвестиции, 50% — на предметы первой необходимости и 30% — на прочие расходы.

Ранее самыми дорогими для жизни в мире городами, согласно индексу Numbeo были признаны Цюрих, Лозанна и Женева. Эксперты рассмотрели стоимость жилья, арендной платы, продуктов питания, еды в ресторанах, а также покупательскую способность горожан.