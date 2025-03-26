В условиях жесткой конъюнктуры рынка труда навыки могут помочь кандидатам выделиться среди конкурентов. «Навыки все чаще становятся движущей силой решений о найме», — говорит Эндрю Симан, редактор новостей LinkedIn по вакансиям и развитию карьеры. По его словам, 50% нанимателей открыто используют данные о навыках для заполнения своих вакансий. LinkedIn поделился десятью навыками, которые сейчас набирают популярность среди нанимателей.

Недавно сайт опубликовал отчет «Навыки на подъеме», в котором указаны 15 навыков, которые становятся все более популярными. LinkedIn измерял популярность как совокупность людей, добавляющих умения в свои индивидуальные профили, и частоту того, как они появляются среди тех, кого нанимают, и как часто они появляются в списках вакансий.

Топ-10 навыков, которые сейчас набирают популярность:

ИИ-грамотность;

Смягчение конфликта;

Приспособляемость;

Оптимизация процесса;

Инновационное мышление;

Публичные выступления;

Продажи на основе решений;

Привлечение и поддержка клиентов;

Управление заинтересованными сторонами;

Разработка и применение большой языковой модели (LLM).

Когда речь заходит о навыках, связанных с искусственным интеллектом, таких как грамотность в области ИИ и развитие LLM, консультант по карьере в Гарварде и создатель серии карточек «Как это сказать» для профессионального общения Горик Нг заявляет, что его удивляет, что это главные навыки, которые ищут работодатели. «В эпоху ChatGPT, Perplexity, Claude и всех этих инструментов руководители все чаще задаются вопросом: “Как я могу сделать больше с меньшими затратами?”», — говорит он.

Работодатели также регулярно ищут людей, которые отточили гибкие навыки, такие как смягчение конфликтов и управление заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить прочные отношения на рабочем месте.

«Если вы занимаетесь продажами, если вы занимаетесь внутренним обучением, если вы работаете с клиентами, способность эффективно выступать на публике — это навык, который действительно необходим», — говорит Анджелина Даррисоу, карьерный тренер, основатель и генеральный директор C-Suite Coach, приводя еще один пример.

Чтобы работодатели знали, что у человека есть данные навыки, она советует не забыть привести примеры в резюме и указать их в LinkedIn. «Участники, которые указывают пять или более навыков в своих профилях, получают в 5,6 раз больше просмотров профилей от рекрутеров», — говорит Симан.

Аналогично, на собеседовании при приеме на работу, где потенциальные работодатели будут обращать особое внимание на гибкие навыки, он рекомендует быть готовым привести примеры того, как человек реализовал адаптивность, инновационное мышление и т. д.

Для многих людей составление резюме является непростой задачей. Есть определенные вещи, которые Сабина Наваз не любит видеть в резюме. Она проработала в Microsoft 15 лет, в том числе старшим директором по персоналу, а с 2005 года работает бизнес-тренером. Эксперт назвала два главных пункта, которые следует добавить в резюме.