По словам Владислава Скворцова — топ-менеджера финансовой технологической компании, ситуация на рынке труда в России в последние годы претерпела значительные изменения, и многие профессии, которые еще несколько лет назад казались достаточно стабильными, уступили место новым трендам, связанным с технологическими и социальными преобразованиями. Эксперт, в подчинении которого более 50 сотрудников, а на счету свыше 600 проведенных собеседований, рассказал редакции «Инк.», какие профессии востребованы в России в 2025 году.

1. IT-специалисты

В первую очередь Скворцов отметмечает IT-специалистов. Развитие технологий, цифровизация и переход бизнеса в онлайн-среду, по его словам, создают огромный спрос на квалифицированных специалистов в области программирования, разработки и администрирования информационных систем.

«Программисты, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности и разработчики мобильных приложений — все эти профессии остаются на пике востребованности, — объясняет он. — Это не просто тренд, это неизбежность, поскольку экономика и общество все более зависят от технологий».

2. Работники в сфере здравоохранения

Другим важным направлением являются профессии в сфере здравоохранения, отмечает эксперт. В связи с растущими требованиями к качеству медицинского обслуживания, а также увеличением населения в возрастной группе 60+ возрастает потребность в высококвалифицированных врачах, медсестрах, фармацевтах и специалистах по телемедицине.

Скворцов утверждает, что врачи общей практики, кардиологи, онкологи и терапевты всегда будут востребованы, поскольку здоровье граждан остается одним из важнейших приоритетов.

3. Логисты

Еще одна важная область — это логистика и управление цепями поставок, заявляет он. С ростом онлайн-торговли и изменениями в глобальных торговых цепочках, специалисты по логистике, менеджеры по поставкам, водители и операторы складов становятся крайне необходимыми.

Кроме того, в последние годы особенно востребованы специалисты по управлению проектами и цепочками поставок, что связано с развитием новых логистических решений и оптимизацией процессов.

4. Маркетологи и специалисты по цифровому продвижению

Они также остаются крайне востребованными, особенно в связи с развитием электронного бизнеса и онлайн-торговли. Бренды стремятся найти подход к своему потребителю через цифровые каналы, и маркетологи, которые могут разрабатывать стратегии на основе аналитики данных, а также эффективно продвигать товар в интернете, становятся неотъемлемой частью успешных компаний, объясняет эксперт.

5. Инженеры и проектировщики

Скворцов утверждает, что не стоит забывать о профессиях, связанных с производством и инженерией. В России есть потребность в высококвалифицированных инженерах, проектировщиках, механиках и специалистах по автоматизации процессов. По его словам, промышленность, несмотря на вызовы, продолжает развиваться, и востребованность в специалистах этой области только растет.

Молодым специалистам эксперт рекомендует обратить внимание на профессии, связанные с экосистемой и устойчивым развитием. В последние годы наблюдается рост интереса к профессиям, связанным с экологией, альтернативной энергетикой и зелеными технологиями, заявляет он.

«Экологи, специалисты по возобновляемым источникам энергии, а также инженеры, работающие в сфере очистки и утилизации отходов, также занимают все более важную нишу на рынке труда», — говорит Скворцов.

Он утверждает, что любом случае ключевым фактором для успешной карьеры в будущем будет постоянное совершенствование своих навыков и обучение. Независимо от профессии, способность адаптироваться к изменениям, осваивать новые технологии и подходы — это то, что обеспечит конкурентоспособность специалистов на рынке труда.

Ранее своим топ-8 самых востребованных профессий в России поделилась Валерия Доманская, HR-директор OPEN Group, ведущего трейд-маркетингового агентства, которое предоставляет услуги по аутсорсу персонала. По ее словам, в условиях кадрового дефицита многие работодатели сталкиваются с острой нехваткой кадров. Спрос на сотрудников в IT-сфере в 2025 не снижается несмотря на повсеместное внедрение нейросетей и автоматизацию процессов. Более того, новые инструменты породили увеличенный спрос на еще более редких специалистов.