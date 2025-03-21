Согласно опубликованному Всемирному докладу о счастье за ​​2025 год, Тайвань является самым счастливым местом в Азии. Из 147 мест по всему миру, которые были оценены в этом году, он занял 27-е место, поднявшись с 31-го места в прошлом году, и свергнув Сингапур с первой позиции в списке.

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Тайвань — демократически самоуправляемый остров, который Пекин считает частью своей территории.

В этом году на первом месте в глобальном рейтинге счастья вновь оказались скандинавские страны: Финляндия занимает первое место восьмой год подряд, за ней следуют Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.

Всемирный доклад о счастье — это совместный проект ведущих мировых экспертов и исследователей в области науки о благополучии. Рейтинг счастья основан на данных Всемирного опроса Gallup, в котором измерялись самооценки жизни людей, усредненные за трехлетний период с 2022 по 2024 год.

Эксперты также проанализировали данные по шести ключевым факторам:

валовой внутренний продукт на душу населения;

социальная поддержка;

ожидаемая продолжительность здоровой жизни;

свобода;

щедрость;

коррупция.

Согласно отчету, рейтинг счастья основан на субъективных оценках респондентами качества своей жизни, однако шесть переменных могут помочь обеспечить более глубокое понимание и объяснить различия между странами.

Вот самые счастливые места в Азии, согласно Всемирному докладу о счастье 2025 года:

Тайвань

Сингапур

Вьетнам

Таиланд

Япония

Филиппины

Республика Корея

Малайзия

Китай

Монголия

«Доклад этого года побуждает нас выйти за рамки традиционных детерминант, таких как здоровье и богатство. Оказывается, совместные приемы пищи и доверие другим являются даже более сильными предикторами благополучия, чем ожидалось», — сказал Ян-Эммануэль Де Неве, директор Центра исследований благополучия Оксфордского университета и редактор Всемирного доклада о счастье 2025 года.

На основании данных Gallup было установлено, что влияние совместного приема пищи на субъективное благополучие «соответствует влиянию дохода и безработицы», а те, кто чаще разделяет приемы пищи с другими, сообщают о «значительно более высоком» уровне удовлетворенности жизнью.

«В эту эпоху социальной изоляции и политической поляризации нам необходимо найти способы снова собрать людей за столом переговоров — это имеет решающее значение для нашего индивидуального и коллективного благополучия», — говори Ян-Эммануэль Де Неве. Он также отметил, что жители Тайваня сообщают часто едят вместе.

«Они сообщают, что 5,5 ужинов из семи делятся с другими, а совместных обедов — 4,7 из семи. [Это] в общей сложности 10,1 совместных приемов пищи из 14, что ставит их на 8-е место в мире из 142 стран в выборке», — сказал Де Неве.

Напротив, согласно отчету, в других регионах Южной и Восточной Азии зафиксирован относительно низкий уровень совместного приема пищи.

«Прошлые исследования показали, что в странах Восточной Азии растет популярность обедов в одиночку, особенно в Японии и Республике Корея. Два наиболее часто упоминаемых объяснения — рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека, и демографическое старение», — говорится в отчете.

Однако различия в интерпретации пунктов опроса в разных регионах также могут играть свою роль. ««Есть некоторые признаки того, что респонденты из Восточной и Южной Азии, возможно, менее склонны считать членов семьи или других членов своего домохозяйства “близкими знакомыми”», — говорится в отчете.

«В эту эпоху социальной изоляции и политической поляризации нам необходимо найти способы снова собрать людей за столом переговоров — это имеет решающее значение для нашего индивидуального и коллективного благополучия», — сказал Де Неве.

Еще одним победителем в этом году стал Вьетнам. Страна продемонстрировала сильный подъем в мировом рейтинге счастья, поднявшись с 54-го места в 2024 году на 46-е в этом году. За последние пять лет эта страна Юго-Восточной Азии поднялась почти на 40 позиций с 83-го места в 2020 году.

Ранее был назван топ-10 городов с самой высокой стоимостью жизни. По данным Numbeo, проживание в Токио в одиночку в течение месяца может обойтись в среднем около $2 тыс. Переезд в крупный город часто приносит большие преимущества и возможности, но прежде чем решиться на этот шаг, важно понять, оправдан ли он с финансовой точки зрения.