Восьмой год подряд Финляндия занимает первое место в списке самых счастливых стран, согласно Всемирному докладу о счастье. В первую десятку также вошли Дания, Исландия, Норвегия и Швеция.

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Скандинавские страны, доминирующие в этом списке, не должны вызывать удивления, говорит Илана Рон Леви, управляющий директор Gallup. По ее словам, в странах, которые заботятся о своих жителях, царит стабильность.

«Финляндия — необычайная страна, и я думаю, что мир действительно сосредоточен на том, чтобы понять, что именно уникально в Финляндии», — говорит Рон Леви. Она называет «веру в других», оптимизм в отношении будущего, доверие к институтам и поддержку друзей и семьи причинами того, почему финны счастливее большинства.

«Я думаю, еще один важный момент в Финляндии заключается в том, что внутри страны меньше неравенства в плане благосостояния по сравнению с такой страной, как Соединенные Штаты, — отмечает эксперт. — В Финляндии больше консенсуса относительно того, как чувствовать себя хорошо в своей жизни».

Во Всемирном докладе о счастье страны расположены в зависимости от самооценки качества жизни за период с 2022 по 2024 годы и ответов на вопрос о «лестнице Кантрила» в опросе Gallup World Poll. Участников попросили представить лестницу, где наилучшее качество жизни соответствует 10 баллам, а наихудшее — 0. После этого респонденты оценили свою текущую жизнь по этой шкале.

Исследовательский центр благополучия Оксфордского университета, подготовивший отчет, сообщил, что помимо вопроса о «лестнице Кантрила», в исследовании также учитывались шесть переменных, анализируемых в более чем 130 странах, охваченных отчетом:

ВВП на душу населения;

социальная поддержка;

ожидаемая продолжительность здоровой жизни;

свобода;

щедрость;

свобода коррупции.

Рон Леви считает, что есть еще одна вещь, которой другие страны могут поучиться у Финляндии: важность благотворительных актов. «Добрые дела также повышают уровень счастья дарителя, и дело не только в получателе», — говорит она.

Соединенные Штаты не попали в топ-10 и фактически опустились с 23-го места в прошлом году на 24-е. Рон Леви отчасти связывает это с тем, что молодые люди в возрасте до 30 лет чувствуют себя хуже, чем раньше. «Они чувствуют себя менее защищенными со стороны друзей и семьи, менее свободными в принятии жизненных решений и менее оптимистично настроенными в отношении уровня своей жизни», — говорит она.

Согласно отчету, американцы все больше времени ужинают в одиночестве. В 2023 году примерно каждый четвертый американец сообщил, что накануне ужинал один, что на 53% больше, чем в 2003 году. «Ужин в одиночестве стал более распространенным явлением среди всех возрастных групп, но особенно среди молодежи», — говорится в отчете.

Рон Леви отмечает, что, хотя на первый взгляд совместные приемы пищи могут показаться немного странным явлением, в отчете говорится, что люди, которые часто едят друг с другом, намного счастливее.

«Счастье — это гораздо больше о доверии, социальных связях, отношениях и всех этих различных измерениях, а не только о ВВП или более высоких зарплатах, — говорит она. — Что действительно отличает самые счастливые страны, так это доверие к крепким отношениям, оптимизм в отношении будущего, акты щедрости и просто фундаментальная вера в добрую волю других».

По словам Роны Леви, Коста-Рика и Мексика впервые попали в первую десятку, и это демонстрирует, что для счастья людей не обязательно, чтобы страна была одной из самых богатых в мире.

«Высокая оценка жизни возможна, когда удовлетворяются основные экономические потребности, — говорит она. — Одно послание для всех стран заключается в том, что богатства недостаточно для того, чтобы ваше население чувствовало себя счастливым и имело высокую оценку жизни».

Вот 10 самых счастливых стран в мире:

Финляндия

Дания

Исландия

Швеция

Нидерланды

Коста-Рика

Норвегия

Израиль

Люксембург

Мексика

В 2025 году Дания занимает второе место в мировом рейтинге счастья и уже более десяти лет входит в список самых счастливых стран. Как и в Финляндии и других северноевропейских государствах, жители Дании испытывают счастье благодаря развитой системе социальной защиты и крепким социальным связям. Молодежь в этих странах также проявляет высокий уровень удовлетворенности своей жизнью.

«Они высоко ценят доброжелательность и верят в фундаментальную доброжелательность других», — говорит Рон Леви.

Хотя жители Дании уплачивают одни из самых высоких налогов в мире, доходящие до 50% от их заработка, это высокое налогообложение компенсируется многочисленными социальными благами. В стране большая часть медицинских услуг предоставляется бесплатно, уход за детьми получает значительные субсидии, а студенты университетов не только не платят за обучение, но и получают гранты, которые помогают покрывать их расходы во время учебы. Кроме того, пожилые люди могут рассчитывать на достойные пенсии и помощь по уходу.

Согласно Индексу лучшей жизни Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), страны Северной Европы показывают результаты, значительно превышающие средние показатели по таким критериям, как наличие рабочих мест, уровень образования, доступность и качество здравоохранения, состояние окружающей среды, социальные связи, участие граждан в общественной жизни и общее удовлетворение жизнью.

Основательница компании My StoryPro Патрис Полцер в декабре прошлого года с мужем и тремя сыновьями отправилась в двухдневное путешествие в Финляндию. Как только они приехали, водитель с энтузиазмом сказал: «Рассвет в полдень, а закат около 3:30 дня!». Тогда Полцер удивилась, как люди могут быть счастливы, если у них практически нет дневного света.