В 2022 году Росстат заявлял о нехватке 1,9 млн специалистов — это 5,9% от списочной численности рабочих рук. При этом работодатели России опубликовали 55,8 млн вакансий, согласно статистике сервиса по поиску работы GdeRabota.ru. В 2024 году аналитика ресурса показала, что компании искали 75,9 млн человек. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

В 2022 году сферами с наибольшей долей кадрового голода стали: государственное управление — 10,9% или 330,8 тыс. человек, торговля — 6,8% или 202,4 тыс. человек и логистика — 6,8% от списочной численности работников или 167,1 тыс. человек, здравоохранение — 5,5% или 214,3 тыс. человек, обрабатывающие производство — 4,7% или 242,8 тыс. человек. За прошедшие годы ситуация с кадрами не изменилась.

По итогам 2024 года в топ самых востребованных профессий вошли: оператор, разнорабочий, слесарь, грузчик (по 30,3% из 75,9 млн вакансий). Их среднее денежное вознаграждение составило 73,4 тыс. руб., 86,5 тыс. руб., 92,1 тыс. руб, 64,8 тыс. руб. соответственно. Также в рейтинг востребованных специальностей в 2024 году вошли:

Водитель — 20%;

Менеджер — 11,7%;

Продавец — 10,8%;

Курьер — 9,9%;

Инженер — 6,1%;

Кассир — 5,9%.

На протяжении последних пяти лет спрос на водителей увеличивается, а логистика входит в рейтинг сфер с наибольшим количеством вакансий. Поэтому, предполагается, что в 2025 году также возрастет спрос на кадры в сфере транспорта. Из-за санкций и оттока специалистов 68,4% логистических компаний столкнулись с кадровым голодом, согласно данным ИСПИ ФНИСЦ РАН.

Современный рынок труда меняется под влиянием новых технологий. Ожидается что в этом году технические профессии выйдут вперед. Все больше компаний внедряют инструменты автоматизации и искусственный интеллект, а значит они нуждаются в квалифицированных специалистах. По оценкам исследовательского центра McKinsey Global Institute, 51% всех профессий будет автоматизирован к 2055 году.

Также продолжит расти спрос на IT-специальности, инженеров и нефтяников. Согласно аналитике GdeRabota.ru, средняя зарплата разработчика в ноябре 2024 года — 113,1 тыс. руб., инженера — 90 тыс. руб, геолога — 112,3 тыс.

Рынок труда диктует определенные тенденции, которые влияют на выбор абитуриентами программ для обучения. Так, в 2024 году продолжился тренд на такие направления как IT, аналитика и управление. Ранее Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ с опытом работы более 15 лет в управленческом консалтинге и финансовом секторе, на основе прошлогодних результатов рассказала тенденции на 2025 год.