Согласно отчету, опубликованному компанией OAG, которая занимается авиационной разведкой, Гонконг – Тайбэй — самый загруженный в мире международный маршрут авиаперелетов. При этом большинство таких маршрутов находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Топ-10 самых загруженных международные авиамаршруты 2024 года по количеству мест:

Гонконг (Китай) – Тайбэй (Тайвань) — 6,78 млн;

Каир (Египет) – Джидда (Саудовская Аравия) — 5,47 млн;

Сеул-Инчхон (Южная Корея) – Токио-Нарита (Япония) — 5,41 млн;

Куала-Лумпур (Малайзия) – Сингапур — 5,38 млн ;

Сеул-Инчхон (Южная Корея) – Осака (Япония) — 4,98 млн;

Дубай (ОАЭ) – Рияд (Саудовская Аравия) — 4,31 млн;

Бангкок (Таиланд) – Гонконг (Китай) — 4,2 млн;

Джакарта (Индонезия) – Сингапур — 4,07 млн;

Бангкок (Таиланд) – Сингапур — 4,03 млн;

Нью-Йорк JFK (США) – Лондон Хитроу (Великобритания) — 4,01 млн.

Маршрут Гонконг – Тайбэй уже занимал лидирующую позицию в 2019 году. Теперь, несмотря на то, что заполняемость на нем на 15% ниже уровня, зафиксированного до пандемии, он снова занял первое место.

Согласно отчету, 7 из 10 самых загруженных международных маршрутов в мире находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом заполняемость на многих из них все еще не восстановилась до уровня 2019 года.

Однако два направления на Ближнем Востоке демонстрируют значительный рост.

На втором по загруженности маршруте, Каир – Джидда, имеется около 5,5 млн свободных мест, что на 62% выше уровня 2019 года. Третий по загруженности маршрут — Сеул-Инчхон – Токио-Нарита — также продемонстрировал значительный рост (68%) по сравнению с уровнем до пандемии.

По словам Джона Гранта, главного аналитика OAG, рост показателей объясняется несколькими факторами. Поскольку китайский международный рынок все еще медленно восстанавливается, авиакомпаниям приходится перебрасывать самолеты на другие рынки. А Япония — очень популярное направление в настоящее время.

Кроме того Грант заявляет, что на рынок вышло несколько новых перевозчиков, включая такие авиакомпании, как Eastar и Air Japan. Аэропорт Ханеда в Токио фактически заполнен, так что новые мощности пришлось направить в Нариту.

Маршрут, соединяющий Куала-Лумпур и Сингапур, который был самым загруженным международным направлением 2023 года, переместился на четвертое место, с количеством мест на 3% ниже уровня 2019 года. Седьмой по загруженности маршрут Бангкок (Тайланд) – Гонконг также не полностью восстановился. Его заполненность на 13% ниже, чем до пандемии.

Маршрут Нью-Йорк-Кеннеди – Лондон-Хитроу — единственный в списке топ-10, который проходит по Северной Америке и Европе. По данным OAG, заполненность этого маршрута в прошлом году выросла на 3% и достигла 4 млн мест.

Рейсы из Латинской Америки не попали в топ-10, но самым загруженным международным маршрутом в этом регионе является Орландо (Флорида, США) – Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) с 2,3 млн мест.

Внутренние маршруты гораздо более загружены, чем международные, с точки зрения количества планируемых заполненных мест. Топ-10 самых загруженных маршрутов внутренних рейсов в 2024 году по количеству мест:

Чеджу – Сеул-Гимпо — 14,2 млн (Южная Корея);

Саппоро – Токио-Ханеда — 11,9 млн (Япония);

Фукуока – Токио-Ханеда — 11,3 млн (Япония);

Ханой – Хошимин — 10,6 млн (Вьетнам);

Мельбурн – Сидней — 9,2 млн (Австралия);

Джидда – Рияд — 8,7 млн (Саудовская Аравия);

Токио-Ханеда – Окинава — 8 млн (Япония);

Мумбаи – Дели — 7,9 млн (Индия);

Пекин – Шанхай — 7,7 млн (Китай);

Гуанчжоу – Шанхай — 7 млн (Китай).

Самый загруженный маршрут в мире находится в Южной Корее и соединяет Сеул с островом Чеджу. По данным OAG, за 2024 году на нем было доступно около 14,2 млн мест — примерно 39 тыс. мест в день. При этом его заполненность на 19% ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии.

Согласно отчету, 9 из 10 самых загруженных маршрутов внутренних авиалиний в 2024 году находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Маршрут, связывающий Хоккайдо с Токио, занимает второе место, за ним следует еще один, соединяющий город Фукуока с токийским аэропортом Ханеда.

Самый загруженный авиамаршрут Китая соединяет два крупнейших города страны — Пекин и Шанхай. На нем примерно 7,7 млн мест, что слегка опережает маршрут Гуанчжоу-Шанхай с 7 млн мест. По данным OAG, количество мест на последнем маршруте снизилось по сравнению с уровнем 2023 года, что Грант назвал «корректировкой» расписания на 2019 год.

Наибольший рост в этом списке наблюдается в Саудовской Аравии. Количество мест на маршруте, соединяющем Джидду и Эр-Рияд, увеличилось на 9% с 2019 года.

Самые загруженные региональные маршруты внутренних рейсов по количеству мест:

Чеджу – Сеул-Гимпо (Южная Корея) — 14,2 млн Азиатско-Тихоокеанский регион;

Джидда – Рияд (Саудовская Аравия) — 8,7 млн Ближний Восток;

Богота – Меделин (Колумбия) — 6,7 млн Латинская Америка;

Кейптаун – Йоханнесбург (ЮАР) — 5,1 млн Африка;

Ванкувер – Торонто (Канада) — 3,5 млн Северная Америка;

Барселона – Пальма (Испания) — 2,9 млн Европа.

Самый загруженный маршрут в Африке соединяет южноафриканский Кейптаун с Йоханнесбургом (5 млн мест), а в Европе — испанскую Барселону с островом Майорка (2,9 млн мест). В США это Атланта-Орландо (3,5 млн мест), а в Северной Америке — Ванкувер-Торонто (Канада) с 3,5 млн мест.

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