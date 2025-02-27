Компания Global Citizen Solutions выпустила свой первый в истории Глобальный отчет об образовании, в котором назвала лучшие направления для получения высшего образования. Десять стран были ранжированы на основе таких факторов, как престиж университетов, качество жизни, возможность получения визы и возможности после окончания учебы, сообщает CNBC.

Отчет Global Citizen Solutions показывает, что международное высшее образование растет, рассказала Лаура Мадрид, руководитель исследовательского отдела глобальной разведки GCS. Согласно результатам исследования, к 2030 году за рубежом будут учиться 10 млн студентов.

«У вас больше нестабильности, а нестабильность в целом приводит к переезду семей, — говорит она. — Люди ищут места, где они чувствуют себя в большей безопасности и могут испытать себя в разных условиях».

В отчете оцениваются более 72 стран по пяти ключевым индексам:

Системы высшего образования;

Качество жизни;

Стоимость высшего образования;

Перспективы карьерного роста;

Инновации и дружелюбность к бизнесу.

Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге GSC как лучшее мировое направление для получения высшего образования. Согласно отчету, число иностранных студентов по-прежнему сосредоточено в англоязычных и экономически развитых странах. В США обучается 900 тыс. иностранных студентов, и в 2023 году они смогли получить доход в размере более $40 млрд.

По словам Мадрид, США заняли первое место в списке благодаря количеству престижных университетов и огромному числу высших учебных заведений. «Если вы посмотрите на семьи, которые хотят инвестировать и стоимость обучения не является проблемой, они предпочтут обратить внимание на США и Великобританию», — говорит она.

США — одна из самых дорогих стран для получения высшего образования. Плата за обучение в частных школах, таких как Гарвард и Стэнфорд, составляет от $30 тыс. до $70 тыс. в год без учета стоимости жизни в крупных городах, таких как Бостон и Пало-Альто, или рядом с ними.

С 2010 по 2023 год плата за обучение в государственных четырехлетних учебных заведениях выросла на 36,7%, а по состоянию на 2024 год общая задолженность по студенческим кредитам в стране превысила $1,6 трлн, говорится в отчете GSC.

Вот 10 лучших мировых направлений для получения высшего образования:

США;

Великобритания;

Австралия;

Германия;

Канада;

Франция;

Нидерланды;

Швейцария;

Китай;

Сингапур.

Согласно отчету, Великобритания остается одним из самых востребованных направлений в мире для иностранных студентов благодаря престижу таких учебных заведений, как Оксфорд, Имперский колледж Лондона и Кембридж. В стране обучается около 500 тыс. иностранных студентов.

В 2020 году в Великобритании стало меньше европейских студентов, подавших заявки на поступление в университеты. Страна смогла изменить стратегию и привлечь больше студентов из таких стран, как Китай и Индия. «Великобритании пришлось балансировать между потерей от выхода из Европейского союза и привлечением студентов из других стран», — говорит Мадрид.

Как и в США, обучение в Великобритании обходится недешево. Иностранные студенты могут рассчитывать на плату за обучение в размере от $12 тыс. до $47 тыс. в год. По окончании учебы средний долг по кредиту составляет около $63 тыс.

Стоимость жизни в таком городе, как Лондон, также является одной из самых высоких в Европе. По данным Numbeo, ежемесячные расходы одного человека составляют $1,3 тыс., без учета арендной платы. Но, несмотря на высокую стоимость жизни, иностранные студенты остаются экономической силой, внеся в экономику Великобритании в 2021-2022 годах около $53 млрд.

Кроме этого, путешествия в одиночку продолжают оставаться в тренде. В новом отчете Kensington, частной компании по организации элитных путешествий, составлен рейтинг лучших стран для индивидуальных путешествий в 2025 году. При его формировании учитывались результаты опроса «состоятельных» путешественников на основе данных за 2024 год и двух внешних опросов, проведенных совместно с Opinium Research и Dig Insight.