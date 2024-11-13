Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» исследовал, каким навыкам россияне больше всего уделяли внимание в 2024 году. Опрос более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России также показал, какие коммуникативные навыки прокачивали для карьеры. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Ольга Киляшева из сервиса «Работа.ру», руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками, считает, что важен опыт и сильные профессиональные навыки, но в современном мире необходимо уметь адаптироваться, коммуницировать и работать в команде.

В настоящее время изменения происходят быстрее, чем когда-либо, и эти навыки помогают сотрудникам выделяться среди других кандидатов и способствуют карьерному росту.

Топ-3 навыков, которым россияне уделяли внимание в 2024 году:

39% — профессиональным;

8% — коммуникативным;

53% обучались им в равной степени.

Топ-3 коммуникативных навыков для карьеры в 2024 году:

60% — стрессоустойчивость;

35% — ответственность;

по 33% — организованность и коммуникабельность.

Чуть меньше голосов набрали адаптивность, обучаемость и способность работать в команде — 29%, 27% и 26% соответственно. Также в топ попали лояльность к работодателю — 20%, принятие идеологии компании — 18%, амбициозность — 14% респондентов. Еще 4% опрошенных указали другие коммуникативные навыки.

Благодаря развитию этих качеств 12% респондентов улучшили отношения с руководством, а 11% — с коллегами. Каждый десятый отметил, что нашел новую работу, 7% получили повышение на текущей работе. Премию получили 5% участников исследования, столько же — привлекли новых клиентов. При этом 43% россиян не заметили никаких результатов.

Ранее аналитики выяснили, как трудоустроенные жители России относятся к переработкам. В онлайн-анкетировании участвовали 1 235 работающих россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Опрос проводился в октябре 2024 года в городах России с населением свыше 1 млн человек.