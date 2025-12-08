Снять самый дорогой коттедж для встречи Нового года с 31 декабря по 2 января в России обойдется в 1,3 млн руб. Здание, расположенное в элитном поселке на берегу Пестовского водохранилища в Подмосковье, стоит более 430 тыс. руб. в сутки, пишет ТАСС со ссылкой наа данные «Циан».

Площадь дома составляет 1,2 тыс. кв. м. За эти деньги гостям предлагается проживание в пяти спальнях (до 15 спальных мест), каминный зал с высокими потолками на 25 человек, профессиональная кухня, спа-зона, домашний кинотеатр, бильярд и гараж на четыре автомобиля. Дополнительно требуется внести залог в размере 200 тыс. руб.

Второе место по стоимости аренды занимает дом в Екатеринбурге (район Уралмаш) с ценой 130 тыс. руб. в сутки. За эту сумму доступен коттедж площадью 360 кв. м с шестью спальнями, собственной сауной, банкетным залом и зоной для мангала.

Третью позицию в рейтинге дорогих новогодних предложений занимает дом в Ленинградской области (поселок Запорожское) за 100 тыс. руб. в сутки. Площадь объекта — 150 кв. м. В аренду входит современная кухня и спальни; русская баня на берегу реки предоставляется за отдельную плату.

Высокие цены на посуточную аренду элитных коттеджей в праздничный период — традиционное явление. Спросом пользуются многокомнатные дома, построенные в 2000-х годах, с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Чтобы было подешевле, многие арендаторы предпочитают бронировать такие объекты совместно несколькими семьями или компаниями друзей.