Апартаменты в башне «Империя» на высоте 53-го этажа «Москва-Сити» площадью 220 кв. м возглавили рейтинг самой дорогой посуточной аренды для празднования Нового года. За 250 тыс. руб. предлагается пространство для мероприятий на 200 человек с панорамными видами на столицу, пишет ТАСС.

Freepik

Следом за небоскребом расположился двухуровневый пентхаус на проспекте Вернадского стоимостью 150 тыс. руб. За эти деньги гости получают 500 кв. м с террасой для барбекю, гостиной с кинотеатром и теннисным столом — идеальный вариант для масштабных празднований.

Третью позицию заняли исторические апартаменты в Санкт-Петербурге с видом на Неву за 107,5 тыс. руб. Пятикомнатная квартира с роялем и отдельными помещениями привлекает тех, кто ценит аристократическую атмосферу и культурное наследие.

Для более бюджетных, но не менее впечатляющих празднований есть и другие интересные предложения. В Казани четырехкомнатная двухуровневая квартира доступна за 50 тыс. руб., а в Петербурге апартаменты на набережной канала Грибоедова — за 40 тыс. руб.

Разброс цен и форматов показывает, как изменился рынок премиальной аренды: от стандартных квартир для проживания он эволюционировал к концепции пространств для уникальных событий. Новогодняя ночь превратилась не просто в праздник, а в опыт, который можно купить — от высокотехнологичного лофта в небоскребе до исторического интерьера с вековыми традициями.