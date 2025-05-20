Операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп заявил, что нет оснований считать, будто искусственный интеллект вытеснит людей с рабочих мест. По его словам, компании по всему миру сталкиваются с нехваткой специалистов, особенно в сфере программирования, и ИИ способен не заменить их, а кратно повысить производительность труда.

«Если вы спросите любую компанию, чего им не хватает больше всего, то это люди. Особенно инженеры, — отметил Лайткэп. — Мы живем в цифровой экономике, где бизнес должен переходить к программным решениям. И инструменты на базе ИИ могут увеличить продуктивность на 50%, а то и в два раза. Это не про сокращение, это про рост».

OpenAI зафиксировала рекордный спрос на свои продукты в Европе. Великобритания, Франция и Германия вошли в топ-3 рынков, а потребление ИИ-решений стабильно растет в таких секторах, как финансы, здравоохранение и образование. Среди партнеров компании — Deutsche Bank и NatWest, которые используют ИИ для оптимизации сложных бизнес-процессов и анализа больших объемов данных.

Компания активно развивает направление «агентов» — ИИ, способных выполнять сложные задачи, в том числе писать код и использовать внешние инструменты. 2025 год в OpenAI называют «годом агентов». При этом руководство подчёркивает, что модель потребления ИИ в бизнесе требует гибкости и персонализации, а не унификации под одну цену.

Несмотря на новостные заголовки об увольнениях в Microsoft и Duolingo, в OpenAI убеждены: ИИ не снижает количество рабочих мест, а трансформирует их. «Работа будет меняться, но не исчезнет. Это вопрос адаптации, а не угрозы», — сказал операционный директор.

OpenAI продолжает расширяться. Помимо запуска офисов в Лондоне, Париже и Мюнхене, компания обсуждает создание инфраструктуры Stargate за пределами США совместно с правительствами других стран. Партнерство с SoftBank и обещанные $40 млрд инвестиций остаются в силе.