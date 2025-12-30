Столешников переулок по итогам 2025 года занял первое место по уровню вакантных помещений среди главных торговых улиц Москвы. Данные исследования консультантов NF Group показывают, что доля свободных площадей в стрит-ретейле этой локации составляет 24,7%, пишет РБК.

Freepik

В общей сложности анализ охватывал 47 пешеходных и транспортно-пешеходных улиц столицы. Средний показатель вакантности по всем основным торговым улицам Москвы в 2025 году составил 4,9%.

По словам заместителя директора направления стрит-ретейла NF Group Олеси Аверкиной, в рынке сохраняется тенденция относительного дефицита качественных предложений, при этом общий уровень вакантности за год снизился на 1,2 процентных пункта.

Среди других локаций с высокими показателями пустующих помещений выделяется Петровка, где вакантность достигла 16,4% против 12,9% в 2024 году. Этот рост эксперты связывают с освобождением площадей, ранее занимаемых бутиками Cartier и Ushatava.

Прочитайте также Декабрь принес российским ресторанам и барам снижение числа чеков

Наибольший прирост вакантности зафиксирован на Малой Бронной улице — с 0,7% в 2024 году до 8,2% в 2025 году. Увеличение показателя на 7,5 процентных пункта обусловлено закрытием ресторанов «The Рыба», Gutai и Focacceria.

При этом на некоторых улицах наблюдается полное отсутствие свободных помещений. Согласно данным NF Group, на конец 2025 года нулевая вакантность сохраняется на улице Рождественка (где в июле открылось итальянское бистро Fettucciamo), Большой Ордынке и Сретенке.

Результаты исследования IBC Real Estate, проведенного осенью 2025 года, подтверждают общую картину. Согласно их данным, самая низкая вакансия среди торговых улиц Москвы отмечалась в Камергерском переулке, где полностью отсутствовали свободные помещения, в то время как максимальный показатель в 24% зафиксирован в Столешниковом переулке.