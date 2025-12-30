Новости

Топ пустующих торговых улиц Москвы возглавил Столешников переулок

Столешников переулок по итогам 2025 года занял первое место по уровню вакантных помещений среди главных торговых улиц Москвы. Данные исследования консультантов NF Group показывают, что доля свободных площадей в стрит-ретейле этой локации составляет 24,7%, пишет РБК.  

В общей сложности анализ охватывал 47 пешеходных и транспортно-пешеходных улиц столицы. Средний показатель вакантности по всем основным торговым улицам Москвы в 2025 году составил 4,9%.

По словам заместителя директора направления стрит-ретейла NF Group Олеси Аверкиной, в рынке сохраняется тенденция относительного дефицита качественных предложений, при этом общий уровень вакантности за год снизился на 1,2 процентных пункта.

Среди других локаций с высокими показателями пустующих помещений выделяется Петровка, где вакантность достигла 16,4% против 12,9% в 2024 году. Этот рост эксперты связывают с освобождением площадей, ранее занимаемых бутиками Cartier и Ushatava.

Наибольший прирост вакантности зафиксирован на Малой Бронной улице — с 0,7% в 2024 году до 8,2% в 2025 году. Увеличение показателя на 7,5 процентных пункта обусловлено закрытием ресторанов «The Рыба», Gutai и Focacceria.

При этом на некоторых улицах наблюдается полное отсутствие свободных помещений. Согласно данным NF Group, на конец 2025 года нулевая вакантность сохраняется на улице Рождественка (где в июле открылось итальянское бистро Fettucciamo), Большой Ордынке и Сретенке.

Результаты исследования IBC Real Estate, проведенного осенью 2025 года, подтверждают общую картину. Согласно их данным, самая низкая вакансия среди торговых улиц Москвы отмечалась в Камергерском переулке, где полностью отсутствовали свободные помещения, в то время как максимальный показатель в 24% зафиксирован в Столешниковом переулке.

