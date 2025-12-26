Операторы фискальных данных зафиксировали снижение числа посетителей ресторанов и баров в декабре 2025 года. По информации «Платформы ОФД», с 1 по 20 декабря количество чеков в заведениях общепита сократилось на 5% в целом по России и на 9% в Москве в годовом сопоставлении. При этом средний чек вырос на 13%, достигнув 3,1 тыс. руб. по стране и 4,5 тыс. руб. в столице, пишет «Коммерсант».

Freepik

Параллельно стали популярными сети быстрого питания. В фастфуде число чеков увеличилось на 8% по России и на 6% в Москве, а средний чек вырос до 544 и 610 руб. соответственно.

Как отмечают в сети «Вкусно — и точка», ценовое преимущество фастфуда становится особенно заметно на фоне ресторанов более высокой ценовой категории.

Дополнительным фактором стало уменьшение числа корпоративов. По данным IBC Corporate Travel, спрос на новогодние корпоративы в 2025 году снизился на 30% год к году. Многие компании перераспределяют бюджеты в пользу подарков сотрудникам, а также организуют более камерные дневные встречи вместо масштабных вечерних мероприятий.

Рестораторы рассчитывают компенсировать декабрьские потери в январе за счет корректировки меню, введения новых ценовых позиций и оптимизации операционных процессов. Ожидается, что традиционный рост туристического потока в период праздников также поспособствует увеличению посещаемости.