За десять месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Арменией составил $10,2 млрд. Это в два раза больше показателя за 2023 год. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, пишет ТАСС.

«Сейчас у нас данные за 10 месяцев 2024 года, [торговля] составила $10,2 млрд. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, но год еще не закончился, так что мы, я думаю, еще раз доберем до конца года», — подчеркнул он.

Вице-премьер РФ добавил, что Россия и Армения почти полностью перешли на использование национальных валют для осуществления торгово-экономических отношений. Доля российского рубля во взаимных расчетах составила 96,3%. Оверчук также отметил, что на данный момент Россия является одним из основных инвесторов Армении.

«Наши инвестиции в промышленный проект на территории Армении достигли $3,4 млрд. Более 40 крупных российских компаний работают в Армении. Часть из них — это крупнейшие налогоплательщики в государственный бюджет Армении, помимо прямых инвестиций», — добавил он.

Ранее стало известно, что поставки российского шоколада в США достигли максимального уровня с января 2022 года. В октябре российские поставщики увеличили объем продаж шоколада в 3,4 раза, а за год поставки выросли в 2,5 раза, составив $381 тыс.