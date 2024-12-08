Поставки российского шоколада в США достигли максимального уровня с января 2022 года, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы. В октябре российские поставщики увеличили объем продаж шоколада в 3,4 раза, а за год поставки выросли в 2,5 раза, составив $381 тыс.

Это значение стало максимальным с января 2022 года, когда Россия экспортировала в США шоколад на общую сумму стоимостью $461 тыс. За десять месяцев текущего года США импортировали из России шоколад на сумму $2,1 млн, что в 3,3 раза превышает аналогичный показатель за прошлый год.

Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером шоколада в мире. С начала года они увеличили импорт этого десерта из различных стран на 20%, достигнув исторического рекорда в $4 млрд. Основными поставщиками стали Канада, которая увеличила объем поставок на одну треть до $2,2 млрд, Мексика с ростом экспорта на 17%, который составил $580 млн, и Бельгия, увеличившая свои продажи на 15% до $192 млн.

Сами Штаты также нарастили экспорт своего шоколада в другие страны на 19%, достигнув объема в $1,8 млрд. Основными покупателями американской продукции стали Канада, которой принадлежит 44% всего экспорта, затем Мексика с долей в 16%, и Вьетнам, на который приходится около 3% от общего объема поставок.

Ранее Дональд Трамп пообещал ввести пошлины 25% на импорт товаров из Мексики и Канады и повысить ставку еще на 10% на товары из Китая. По его словам, это необходимо для попытки пресечь торговлю наркотиками и нелегальную иммиграцию. Чиновники из Канады, Мексики и Китая предупредили, что обещание избранного президента США может подорвать экономику всех четырех стран.