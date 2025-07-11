Госдума намерена разработать ГОСТ для товаров патриотической направленности и создать специальный реестр продуктов с таким содержанием, которые можно будет заказывать на государственном уровне. Об этом на заседании межфракционной рабочей группы по реализации госполитики в сфере духовных ценностей сообщила заместитель председателя нижней палаты Анна Кузнецова.

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«Мы продолжаем работать над инициативой по закреплению понятий „товары патриотической направленности“. Сейчас в этом процессе задействованы профильные ведомства, Минпромторг, производители, а также комитет Госдумы», — рассказала Кузнецова.

Задача проста: создать не только реестр таких товаров, но и ГОСТ, который будет определять, что именно можно считать патриотическим. По словам депутата, запрос на эти товары уже есть, а ведомствам поставлена задача четко прописать, какие продукты можно считать достойными «государственного заказа». Однако сама категория товаров пока остается неясной. Возможно, для этого и нужно решение о стандартизации.

Обсуждение вопроса прошло в стенах монастыря «Оптина пустынь», который является частью культурного проекта «Дни Достоевского», который призван укреплять духовность и нравственные ценности в российском обществе — особенно среди молодежи.

Федор Достоевский и сам посещал этот монастырь в 1878 году, после трагической утраты сына. В стенах обители он общался с старцем Амвросием, который, как предполагают исследователи творчества писателя, стал прототипом старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы».