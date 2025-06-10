Компания Toyota готовится к открытию Woven City — экспериментального «города роботов» у подножия горы Фудзи. Этот футуристический проект станет реальной испытательной площадкой для технологий будущего, включая робототехнику, искусственный интеллект и новые концепции мобильности. Город строится на месте бывшего автомобильного завода.

Основная цель Woven City — служить «живой лабораторией». Здесь инженеры и исследователи будут тестировать и совершенствовать передовые технологии в реальных условиях с настоящими жителями. Это позволит ускорить цикл разработки и внедрения инноваций, которые изменят облик городского пространства и транспорта.

Технологическое оснащение города впечатляет. Вся энергия будет вырабатываться с помощью водородных топливных элементов для достижения нулевых выбросов. Для передвижения жителей будут использоваться автономные транспортные средства Toyota e-Palette. Весь город, включая здания и автомобили, будет соединен через сенсоры и искусственный интеллект в единую цифровую экосистему.

Первыми жителями города станут около 360 человек. В основном это будут сотрудники Toyota и их семьи. В долгосрочной перспективе планируется расширить население до 2000 человек. Жители будут не просто населять город, а активно участвовать в тестировании технологий, предоставляя ценную обратную связь.

Проект был анонсирован в 2020 году, и сейчас первая фаза строительства завершена. Для публики Woven City планируют открыть в 2026 году.