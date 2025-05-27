Японский автопроизводитель Toyota представит собственную операционную систему Arene в следующем поколении автомобилей RAV4 к марту 2026 года, сообщает The Financial Times (FT). Таким образом компания стремится догнать Tesla и китайских производителей в области программного обеспечения.

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Система Arene, созданная дочерней компанией Toyota Woven, обеспечит обновления по беспроводной сети для оптимизации помощи водителю, например при удержании полосы и парковке. Кроме того, в ней будут мультимедийные и развлекательные функции.

В 2024 году Toyota заняла третье место с конца в индексе цифровых автопроизводителей Gartner, значительно уступив Tesla, Nio и Xpeng, которые лидируют в монетизации софта. По словам технического директора Woven Джона Абсмайера, Arene должная помочь сохранить конкурентноспособность компании.

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FT отмечает, что дебют Arene в одной из самых популярных моделей Toyota, на долю которой в прошлом году пришлось 10% мировых продаж, свидетельствует о доверии компании к своей технологии, поскольку любая проблема может привести к масштабной отзывной компании.