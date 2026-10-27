Японский автопроизводитель рассматривает возможность ежегодно тратить около $6,4 млрд на автоматизацию заводов с 2028 года. В компании рассчитывают использовать роботов и искусственный интеллект, чтобы повысить эффективность производства и компенсировать нехватку рабочей силы.

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Toyota усиливает позиции в сфере робототехники и намерена масштабно модернизировать свои производственные площадки. По данным Financial Times, компания планирует задействовать около 400 тыс. роботов в рамках программы автоматизации, на которую может потребоваться порядка 1 трлн иен, или $6,4 млрд, ежегодно начиная с 2028 года.

При этом речь идет не только о человекоподобных машинах. В общее число входят промышленные роботы, автоматизированные системы перемещения грузов и другие устройства, включая замену уже работающего оборудования. Toyota пока не подтвердила, что указанные расходы будут осуществлены в полном объеме и как долго продлится программа.

Согласно опубликованным данным, около 150 тыс. роботов планируется задействовать непосредственно на заводах Toyota. Еще примерно 250 тыс. предназначены для предприятий компаний группы и поставщиков, выпускающих комплектующие и материалы.

Автоматизация должна охватить разные этапы производства. Помимо роботизированных операций на сборочных линиях, компания рассматривает внедрение автоматизированной логистики и технологий, позволяющих людям и роботам работать совместно.

Одно из преимуществ автопроизводителя — накопленный за десятилетия опыт разработки робототехнических систем и данные о производственных процессах. Toyota рассчитывает использовать эти ресурсы для развития искусственного интеллекта, который поможет роботам выполнять более сложные задачи.

По оценке аналитиков Bernstein, перспективным направлением для компании может стать объединение роботов, ИИ и производственных процессов в единую систему. Это позволит не только автоматизировать отдельные операции, но и эффективнее организовывать работу заводов.

Для Японии, которая сталкивается со старением населения и нехваткой работников, такие технологии могут стать одним из способов поддерживать производительность промышленности.

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Конкуренция с Tesla и Hyundai

Toyota развивает робототехнику на фоне растущей конкуренции между автопроизводителями. Tesla занимается разработкой человекоподобного робота Optimus, а Hyundai планирует начать внедрение гуманоидных роботов Atlas от Boston Dynamics на своих предприятиях в США в 2028 году. Конкуренцию также усиливают китайские компании, работающие над собственными роботами и системами искусственного интеллекта.

У Toyota есть и собственные разработки. В частности, компания представила человекоподобного робота Cue7, способного бросать баскетбольный мяч в корзину. Кроме того, ее робототехническое направление Walden Robotics привлекло $300 млн инвестиций при оценке компании в $1,1 млрд. Эти проекты показывают, что Toyota рассматривает робототехнику не только как инструмент автоматизации, но и как потенциальное направление дальнейшего развития бизнеса.

Несмотря на масштаб планов, массовое внедрение роботов остается сложной задачей. Машины должны надежно выполнять производственные операции, безопасно взаимодействовать с людьми и оправдывать затраты на оборудование и обслуживание.

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